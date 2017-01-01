|Мъжът, залял с бензин собствения си син, разказа как се е случило всичко
"Вярно е, деянието е мое, аз съм го извършил, но не съм имал за цел да го убия, просто за сплашване, бяхме се скарали", призна Никола.
Припомняме, че драмата се разигра в село Отец Кирилово на 27 декември привечер. 50-годишният Никола залял с бензин сина си Иван, който бил легнал да подремне. След това го подпалил. Иван получил сериозни обгаряния по тялото. 26-годишният мъж е с над 30 процента изгаряния 3-та степен, с опасност за живота е.
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