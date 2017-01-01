ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ðóñå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
|Ðåøèõà: Ïåøåõîäåöúò å íåâèíåí ïðè êàòàñòðîôà íà ïåøåõîäíà ïúòåêà
Òåêñòúò áå ïðèåò íà âòîðî ÷åòåíå îò ïàðëàìåíòà êàòî ïðîìÿíà â Çàêîíà çà äâèæåíèå ïî ïúòèùàòà. "Çà" ãëàñóâàõà 79 íàðîäíè ïðåäñòàâèòåëè, òðèìà ñå âúçäúðæàõà è íèêîé íå ãëàñóâà "ïðîòèâ".
Êîìåíòàðè (5)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
ïðåäè 45 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 6 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 18 ìèí.
+1
ïðåäè 2 ÷. è 58 ìèí.
+3
ïðåäè 4 ÷. è 16 ìèí.
+1
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà