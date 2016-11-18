Ðóìåí Ðàäåâ ïîëîæè êëåòâà êàòî ïðåçèäåíò íà Áúëãàðèÿ

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Â ïëåíàðíà çàëà ïðîçâó÷àõà íàöèîíàëíèÿò õèìí è õèìíúò íà Îáåäèíåíà Åâðîïà. Íà öåðåìîíèÿòà ïðèñúñòâàõà îùå ïðåçèäåíòúò Ðîñåí Ïëåâíåëèåâ, âèöåïðåçèäåíòúò Ìàðãàðèòà Ïîïîâà, ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò â îñòàâêà Áîéêî Áîðèñîâ, ìèíèñòðè îò êàáèíåòà â îñòàâêà, ÷ëåíîâåòå íà Êîíñòèòóöèîííèÿ ñúä, ïðåäñåäàòåëèòå íà ÂÀÑ, ÂÊÑ, ÂÑÑ, ãëàâíèÿò ïðîêóðîð Ñîòèð Öàöàðîâ, ïðåäñòàâèòåëè íà äèïëîìàòè÷åñêèÿ êîðïóñ, íà äúðæàâíè èíñòèòóöèè, íà ðåãèñòðèðàíèòå â Áúëãàðèÿ âåðîèçïîâåäàíèÿ.
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