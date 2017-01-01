Õàêåðè íè ãëåäàò ãîëè ÷ðåç íîâ êîìïþòúðåí âèðóñ

Ïîðàäè òàçè ïðè÷èíà âñå ïîâå÷å ïîòðåáèòåëè, êîèòî ñà íàÿñíî ñúñ çàïëàõèòå, ñëàãàò ëåïåíêà íà êàìåðàòà íà ëàïòîïà.
Èíñòàëèðàíàòà òàéíî ïðîãðàìà äàâà âúçìîæíîñò íà õàêåðà äà ñúáåðå âñè÷êèòå ïàðîëè çà åëåêòðîííà ïîùà, áàíêèðàíå, ñíèìêè è, ðàçáèðà ñå äà ïîäñëóøâà è ñíèìà, àêî èìà âðåìå çà òîâà. Ñïîðåä åêñïåðòè ìàñêèðàíèÿ êàòî ×ÑÈ âèðóñ å íàïèñàí îò ðóñíàöè, êàòî â ñõåìàòà ñà çàìåñåíè è áúëãàðè, ÷èÿòî ðîëÿ å äà ãî äîñòàâÿò íà ïîâå÷å êðàéíè ïîòðåáèòåëè ó íàñ.
Àòàêèòå ñå ïðàâÿò êàìïàíèéíî, êàòî ïðåäèøíàòà âåðñèÿ áåøå ñ ìåéë, îïèòâàù ñå äà êîïèðà ïèñìà íà ÍÀÏ. Îò ñòðàíà íà àòàêàòà âå÷å íÿêîëêî õèëÿäè áúëãàðè ñà ïîëó÷èëè ïîùà îò ìíèìèÿ ÷àñòåí ñúäèÿ-èçïúëíèòåë Ðàäîìèð è âå÷å ñà ñå çàðàçèëè, áåç îùå äà ñà ðàçáðàëè.
Äðóã õèòúð íà÷èí çà âêàðâàíå íà çàðàçàòà å èçïðàùàíå íà ìåéë îò ëþáîâíèöà. "Ìàé íå òðÿáâàøå äà ïðàâèì òî÷íî òîâà ñíîùè, íî òè áåøå ñòðàõîòåí", ãëàñè òåêñòúò êúì ìåéëà, êîéòî å ñ ïðèêà÷åíà ãîëà ñíèìêà. Îáèêíîâåíî ìúæåòå îòâàðÿò îò ëþáîïèòñòâî äà âèäÿò ñíèìêàòà è ñå çàäåéñòâà RAT âèðóñúò.
Ñëåäâàùàòà ñòúïêà íà èçâúðøèòåëèòå å äà ïðåòúðñÿò êîìïþòúðà, îòíîâî íåâèäèìî è îò ðàçñòîÿíèå. Îò ñúðâúðà õàêåðúò çàäàâà êîìàíäà çà òúðñåíå îò íÿêîëêî êëþ÷îâè äóìè - ïëàùàíå, ôàêòóðà, ãîëè ñíèìêè è ïðàâèòåëñòâî, çà äà ðàçáåðå èìà ëè èíòåðåñíî ñúäúðæàíèå, îò êîåòî ìîæå äà èçêàðà ïàðè, èëè öåííà ïðàâèòåëñòâåíà èíôîðìàöèÿ.
Ñïåöèàëèñòèòå ïðåäóïðåæäàâàò, ÷å íàé-äîáðèòå êèáåðáàíäèòè, çàíèìàâàùè ñå ñúñ çàðàçÿâàíåòî íà ÷óæäè êîìïþòðè, ñà îò Ñîôèÿ è Ïëîâäèâ. Ñïîðåä òÿõ òîâà ñà ìëàäè ìîì÷åòà ìåæäó 19 è 25 ãîäèíè, çà êîèòî õàêåðñòâîòî å ñòàíàëî âèä õîáè. Ðàáîòÿò â ìàëêè àé òè ôèðìè èëè êîìïàíèè çà õîñòèíã è â ñâîáîäíîòî ñè âðåìå èçïîëçâàò óÿçâèìîñòèòå â èíòåðíåò.