Õàêåðè íè ãëåäàò ãîëè ÷ðåç íîâ êîìïþòúðåí âèðóñ

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Èçòî÷íèê: Ruse24.bg 17:28 / 21.01.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Ïðîõîæäàùè õàêåðè è àé òè ñïåöîâå ñå çàáàâëÿâàò, êàòî çàðàçÿâàò êîìïþòðè ñ âèðóñ, ñëåä êîåòî òàéíî ïóñêàò êàìåðàòà è ñíèìàò, äîêàòî ïîòðåáèòåëèòå ñå ñúáëè÷àò èëè ñå óñàìîòÿâàò ñ ãàäæåòî. Îñíîâíàòà èì öåë å äà îòêðàäíàò áàíêîâà èíôîðìàöèÿ èëè äà èçïîëçâàò çàðàçåíàòà ìèøåíà çà ìàùàáíè àòàêè ñðåùó ñàéòîâå, íî íàøè ó÷åíèöè ñå ïðàâÿò íà õàêåðè è ñ âèðòóàëíî âîàéîðñòâî. Íàé-íîâèÿò âèðóñ, êîéòî èì äàâà âúçìîæíîñò äà áúäàò ðåæèñüîðè îò ðàçñòîÿíèå, å ìàñêèðàí êàòî ñúîáùåíèå îò ×ÑÈ. Òîâà ðàçêðèõà ñïåöèàëèñòè ïî êîìïþòúðíà ñèãóðíîñò, öèòèðàíè îò â. Òåëåãðàô.

Ïîðàäè òàçè ïðè÷èíà âñå ïîâå÷å ïîòðåáèòåëè, êîèòî ñà íàÿñíî ñúñ çàïëàõèòå, ñëàãàò ëåïåíêà íà êàìåðàòà íà ëàïòîïà.

Èíñòàëèðàíàòà òàéíî ïðîãðàìà äàâà âúçìîæíîñò íà õàêåðà äà ñúáåðå âñè÷êèòå ïàðîëè çà åëåêòðîííà ïîùà, áàíêèðàíå, ñíèìêè è, ðàçáèðà ñå äà ïîäñëóøâà è ñíèìà, àêî èìà âðåìå çà òîâà. Ñïîðåä åêñïåðòè ìàñêèðàíèÿ êàòî ×ÑÈ âèðóñ å íàïèñàí îò ðóñíàöè, êàòî â ñõåìàòà ñà çàìåñåíè è áúëãàðè, ÷èÿòî ðîëÿ å äà ãî äîñòàâÿò íà ïîâå÷å êðàéíè ïîòðåáèòåëè ó íàñ. 

Àòàêèòå ñå ïðàâÿò êàìïàíèéíî, êàòî ïðåäèøíàòà âåðñèÿ áåøå ñ ìåéë, îïèòâàù ñå äà êîïèðà ïèñìà íà ÍÀÏ. Îò ñòðàíà íà àòàêàòà âå÷å íÿêîëêî õèëÿäè áúëãàðè ñà ïîëó÷èëè ïîùà îò ìíèìèÿ ÷àñòåí ñúäèÿ-èçïúëíèòåë Ðàäîìèð è âå÷å ñà ñå çàðàçèëè, áåç îùå äà ñà ðàçáðàëè.

Äðóã õèòúð íà÷èí çà âêàðâàíå íà çàðàçàòà å èçïðàùàíå íà ìåéë îò ëþáîâíèöà. "Ìàé íå òðÿáâàøå äà ïðàâèì òî÷íî òîâà ñíîùè, íî òè áåøå ñòðàõîòåí", ãëàñè òåêñòúò êúì ìåéëà, êîéòî å ñ ïðèêà÷åíà ãîëà ñíèìêà. Îáèêíîâåíî ìúæåòå îòâàðÿò îò ëþáîïèòñòâî äà âèäÿò ñíèìêàòà è ñå çàäåéñòâà RAT âèðóñúò. 

Ñëåäâàùàòà ñòúïêà íà èçâúðøèòåëèòå å äà ïðåòúðñÿò êîìïþòúðà, îòíîâî íåâèäèìî è îò ðàçñòîÿíèå. Îò ñúðâúðà õàêåðúò çàäàâà êîìàíäà çà òúðñåíå îò íÿêîëêî êëþ÷îâè äóìè - ïëàùàíå, ôàêòóðà, ãîëè ñíèìêè è ïðàâèòåëñòâî, çà äà ðàçáåðå èìà ëè èíòåðåñíî ñúäúðæàíèå, îò êîåòî ìîæå äà èçêàðà ïàðè, èëè öåííà ïðàâèòåëñòâåíà èíôîðìàöèÿ.

Ñïåöèàëèñòèòå ïðåäóïðåæäàâàò, ÷å íàé-äîáðèòå êèáåðáàíäèòè, çàíèìàâàùè ñå ñúñ çàðàçÿâàíåòî íà ÷óæäè êîìïþòðè, ñà îò Ñîôèÿ è Ïëîâäèâ. Ñïîðåä òÿõ òîâà ñà ìëàäè ìîì÷åòà ìåæäó 19 è 25 ãîäèíè, çà êîèòî õàêåðñòâîòî å ñòàíàëî âèä õîáè. Ðàáîòÿò â ìàëêè àé òè ôèðìè èëè êîìïàíèè çà õîñòèíã è â ñâîáîäíîòî ñè âðåìå èçïîëçâàò óÿçâèìîñòèòå â èíòåðíåò.










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