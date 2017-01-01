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|ÁÀÍ: Ëþòàòà çèìà ùå ïðîäúëæè îùå ìíîãî äúëãî
"Íà÷àëîòî íà íîâàòà ñåäìèöà ïàê ùå å ñòóäåíî. Ìàëêàòà äîáðà íîâèíà å, ÷å âúâ âòîðíèê ùå èìà êðàòêî çàòîïëÿíå. Òîâà ùå îáúðíå ñíåãúò íà ìåñòà â äúæä. Òóê îáà÷å ìîæå äà ñå î÷àêâà íîâà îïàñíîñò - îò çàëåäÿâàíå", ïðåäóïðåäè Ñòîåâ.
"Â ñðÿäà è ÷åòâúðòúê ùå èìà íîâà ïîðöèÿ çàñòóäÿâàíå, íî ñòðàøíîòî èäâà â ïåòúê è ñúáîòà. Òîãàâà îòíîâî ùå íè âëåäåíÿâàò ãðàäóñè îò ïîðÿäúêà íà ìèíóñ 15, ìèíóñ 20", êàçà òîï ñèíîïòèêúò îò ÁÀÍ.
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Êîìåíòàðè (3)
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