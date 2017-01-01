Îãíÿí Ãåðäæèêîâ ùå å ñëóæåáíèÿò ïðåìèåð?

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Îãíÿí Ãåðäæèêîâ å ðîäåí íà 19 ìàðò 1946 ã. â Ñîôèÿ. Çàâúðøâà â Þðèäè÷åñêèÿ ôàêóëòåò íà Ñîôèéñêèÿ óíèâåðñèòåò "Ñâ. Êëèìåíò Îõðèäñêè". Ñïåöèàëèçèðà âúâ Âèåíñêèÿ óíèâåðñèòåò è â Õàìáóðãñêèÿ èíñòèòóò "Ìàêñ Ïëàíê". Àñèñòåíò ïðè ïðîô. Íèñèì Ìåâîðàõ, à ïî-êúñíî ïðîôåñîð ïî òúðãîâñêî ïðàâî â ÑÓ "Ñâ. Êëèìåíò Îõðèäñêè". Àâòîð íà ìîíîãðàôèè è äåñåòêè ñòàòèè â îáëàñòòà íà òúðãîâñêîòî ïðàâî.
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