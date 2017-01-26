Ó÷èòåëè èçëèçàò íà åôåêòèâåí ïðîòåñò çàðàäè àãðåñèâåí ó÷åíèê

Ó÷èòåëèòå îò ñòîëè÷íîòî 19-òî ó÷èëèùå ùå èçëÿçàò íà åôåêòèâåí ïðîòåñò, àêî äî êðàÿ íà òîçè ó÷åáåí ñðîê äúðæàâíèòå èíñòèòóöèè íå èì ïîìîãíàò äà ðåøàò ïðîáëåì ñ àãðåñèâåí ó÷åíèê, ñúîáùàâà bTV.
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Çàðàäè ïðîáëåì ñ àãðåñèâåí ó÷åíèê îò òðåòè êëàñ ðîäèòåëè îòêàçàõà äà ïóñíàò äåöàòà ñè â êëàñ â íà÷àëîòî íà òàçè ñåäìèöà.
Îòãîâîðúò íà ïðîñâåòíîòî ìèíèñòåðñòâî áåøå, ÷å òîâà å êðàéíà ìÿðêà è íå å âúçïèòàòåëíî çà äåöàòà. Ãðåòà Ãàí÷åâà îò äèðåêöèÿ "Ïðèîáùàâàùî îáðàçîâàíèå" êúì ÌÎÍ ïðåïîðú÷à äà ñå íàìåðè ðåøåíèå íà ïðîáëåìà â ó÷èëèùåòî.
Ïðîáëåìíèÿò ó÷åíèê å ïðåìåñòåí îò 20-òî ó÷èëèùå çàðàäè àãðåñèâíî ïîâåäåíèå, êîãàòî çàêîíúò ïîçâîëÿâàøå òàêàâà ìÿðêà. Ñúãëàñíî íîâèòå ðàçïîðåäáè ó÷åíèöè äî ÷åòâúðòè êëàñ íå ìîãàò äà áúäàò ìåñòåíè êàòî íàêàçàíèå.
Ðîäèòåëèòå íà äåòåòî îòêàçâàò äà ïðèçíàÿò ÷å èìà ïðîáëåì è îòêàçâàò ñúäåéñòâèå, êàòåãîðè÷íè ñà ó÷èòåëèòå è ðîäèòåëèòå.
Äèðåêòîðêàòà Äåòåëèíà Àðíàóäîâà å ïîäàëà îñòàâêà â çíàê íà ïðîòåñò ñðåùó áåçðàçëè÷èåòî íà èíñòèòóöèèòå êúì ïðîáëåìà. Òÿ å èíôîðìèðàëà îùå ïðåç îêòîìâðè Äúðæàâíàòà àãåíöèÿ çà çàêðèëà íà äåòåòî (ÄÀÇÄ) çà äåöà â ðèñê, íî îòòàì íèùî íå ñà ïðåäïðèåëè. Àêî ñîöèàëíèòå ñëóæáè íå ñè ñâúðøàò ðàáîòàòà ñ ðîäèòåëèòå, íèå íÿìà êàêâî äà íàïðàâèì, êîìåíòèðà Àðíàóäîâà.