Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ðóñå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
Ó÷èòåëè èçëèçàò íà åôåêòèâåí ïðîòåñò çàðàäè àãðåñèâåí ó÷åíèê
Èçòî÷íèê: Ruse24.bg 11:03 / 26.01.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
©
Ó÷èòåëèòå îò ñòîëè÷íîòî 19-òî ó÷èëèùå ùå èçëÿçàò íà åôåêòèâåí ïðîòåñò, àêî äî êðàÿ íà òîçè ó÷åáåí ñðîê äúðæàâíèòå èíñòèòóöèè íå èì ïîìîãíàò äà ðåøàò ïðîáëåì ñ àãðåñèâåí ó÷åíèê, ñúîáùàâà bTV.

Çàðàäè ïðîáëåì ñ àãðåñèâåí ó÷åíèê îò òðåòè êëàñ ðîäèòåëè îòêàçàõà äà ïóñíàò äåöàòà ñè â êëàñ â íà÷àëîòî íà òàçè ñåäìèöà.

Îòãîâîðúò íà ïðîñâåòíîòî ìèíèñòåðñòâî áåøå, ÷å òîâà å êðàéíà ìÿðêà è íå å âúçïèòàòåëíî çà äåöàòà. Ãðåòà Ãàí÷åâà îò äèðåêöèÿ "Ïðèîáùàâàùî îáðàçîâàíèå" êúì ÌÎÍ ïðåïîðú÷à äà ñå íàìåðè ðåøåíèå íà ïðîáëåìà â ó÷èëèùåòî.

Ïðîáëåìíèÿò ó÷åíèê å ïðåìåñòåí îò 20-òî ó÷èëèùå çàðàäè àãðåñèâíî ïîâåäåíèå, êîãàòî çàêîíúò ïîçâîëÿâàøå òàêàâà ìÿðêà. Ñúãëàñíî íîâèòå ðàçïîðåäáè ó÷åíèöè äî ÷åòâúðòè êëàñ íå ìîãàò äà áúäàò ìåñòåíè êàòî íàêàçàíèå.

Ðîäèòåëèòå íà äåòåòî îòêàçâàò äà ïðèçíàÿò ÷å èìà ïðîáëåì è îòêàçâàò ñúäåéñòâèå, êàòåãîðè÷íè ñà ó÷èòåëèòå è ðîäèòåëèòå.

Äèðåêòîðêàòà Äåòåëèíà Àðíàóäîâà å ïîäàëà îñòàâêà â çíàê íà ïðîòåñò ñðåùó áåçðàçëè÷èåòî íà èíñòèòóöèèòå êúì ïðîáëåìà. Òÿ å èíôîðìèðàëà îùå ïðåç îêòîìâðè Äúðæàâíàòà àãåíöèÿ çà çàêðèëà íà äåòåòî (ÄÀÇÄ) çà äåöà â ðèñê, íî îòòàì íèùî íå ñà ïðåäïðèåëè. Àêî ñîöèàëíèòå ñëóæáè íå ñè ñâúðøàò ðàáîòàòà ñ ðîäèòåëèòå, íèå íÿìà êàêâî äà íàïðàâèì, êîìåíòèðà Àðíàóäîâà.










Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Ïðîáëåìúò ñå ðåøàâà òî÷íî çà 5 ìèíóòè. Ñëåä êàòî íÿìà èíñòèòóöèè, ó÷èòåëèòå ñà ñ âúðçàíè ðúöå, ïúê è íà âñè÷êî îòãîðå ïðîáëåìíèòå ó÷åíèöè ñà ñ âñÿêàêâè ïðàâà è êàêâè ëè íå ïðåäèìñòâà ïðåä äðóãèòå, ìîæå áàùà íà òîðìîçåíî äåòå äà îòèäå è äà ñìàæå îò áîé êîïåëåòî è ïðîáëåìúò å ðåøåí. Íî ÿâíî ïðîòåñòèðàùèòå ðîäèòåëè ñà ñúñ ñúðöà íà âðàá÷åòà. Ñúùîòî êàòî ïðåç òóðñêîòî ðîáñòâî - åäèí áåé ñ ïåòèìà ãàâàçè òîðìîçè è óíèæàâà ñåëî ñ 1000 æèòåëè....
0
 
 
Òåâåóòà íÿìà ëèèè ïðàùàéòå ãî â áó÷èíîâöè äà ìó äîéäå,àêúëàò íà òîâà ìàãàðåå äîëíîîîî
0
 
 
Àìè êàêòî âèæäàòå, çà ñúæàëåíèå íàøèòå áóäèòåëè-ó÷èòåëèòå, ñà ïîäëîæåíè íà ïðåêàëåíî ãîëÿì ñòðåñ îò åäèí êóï íîâè èçèñêâàíèÿ ,à è îò íåóâàæåíèåòî íà äåöàòà è ïðåêàëåíàòà ñâîáîäà ,êîÿòî èìàò äåöàòà. Òîâà íåóâàæåíèå èäâà îò âúçïèòàíèåòî êîåòî èäâà îò âêúùè. È ìîëÿ ïðàâåòå ðàçëèêà ìåæäó ó÷èòåë è çâåðîóêðîòèòåë!!! Òåçè õîðà íå ñà äëúæíè äà òúðïÿò ëèãàâîòî îòíîøåíèå íà äåöà íåçàâèñèìî îò âúçðúñòòà, âúçïèòàâàéòå ñè äåöàòà äà óâàæàâàò ïî-âúçðàñòíèòå õîðà, äà óâàæàâàò òåçè êîèòî äàâàò íà äåöàòà Âè çíàíèÿòà ,êîèòî ùå èì òðÿáâàò äà ñå ðåàëèçèðàò êàòî õîðà! Ìíîãî ñà ïðàâè äà íåäîâîëñòâàò! Áðàâî!
0
 
 
Áðàâî íà êîëåãèòå! Ïîáúðêàõà íè è ðàçáîëÿõà ñ âñÿêàêâè èçèñêâàíèÿ!Íèêîé íÿìà ïðàâî äà èñêà îò íàñ äà èñêà äà ïîëóäåÿò 25,çàùîòî åäíî èìà ïðàâà!À äðóãèòå?????
0
 
 
ìàëúê áîêëóê... êàòî ìó øèáíà 2 øàìàðà...
0
 
 
Èçëãëåéäà ó÷åíèêà íå ñè ÷å çåë äîçè÷êàòà ðÑŸÂ˜â€šðÑŸÂ˜â€š
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« ßíóàðè 2017 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Àêòóàëíè òåìè
Çèìà 2016/2017 ã.
Äóíàâ â À ãðóïà, ñåçîí 2016/2017
Ïðåäñðî÷íè ïàðëàìåíòàðíè èçáîðè 2017 ã.
Âîéíàòà â Ñèðèÿ
Òðèôîí Çàðåçàí è Ñâ. Âàëåíòèí 2017
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Ðóñå è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Ðóñåíöè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2009 - 2016 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ruse24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Ruse24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà. Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Ruse24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: