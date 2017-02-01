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|Äåðàò ñ òàêñà "áåáå“ è "ïúðâè ïðåãëåä“
Ïî 50 ëåâà ïúê èñêàò íÿêîè áîëíèöè çà ïðèïîçíàâàíå íà äåòåòî îò áàùàòà, êîãàòî ðîäèòåëèòå íÿìàò ïîäïèñ â ãðàæäàíñêîòî.
"Ïåòäåñåò ëåâà ïëàòèõìå çà ïðèïîçíàâàíå, ðîäèõ â äúðæàâíà áîëíèöà", ïèøå Åëè Ñ. Îêàçâà ñå îáà÷å, ÷å íà íåÿ, êàêòî è íà äðóãè æåíè, ñïîäåëÿùè çà ñúùàòà ñóìà â ñîöèàëíèòå ìðåæè, ñà èì âçåëè ïî 10 è äîðè ïî 15 ëåâà îòãîðå.
Âúïðîñíàòà òàêñà å ôèêñèðàíà è å 40 ëåâà. Òÿ å îòïðåäè íÿêîëêî ãîäèíè, êîãàòî áåøå âúâåäåíà è âúçìîæíîñòòà ñïåöèàëíà þðèäè÷åñêà êîìèñèÿ â áîëíèöèòå ñ ÀÃ-òà äà ðåøàâà òîçè âúïðîñ.
Òàêà ñå ñïåñòÿâà íåóäîáñòâîòî íà ðîäèòåëèòå äà òúðñÿò íîòàðèóñ â ðàìêèòå íà äâà äíè, ñëåä êàòî äåòåòî å ðîäåíî, çà äà áúäå ïðèïîçíàòî îò áàùàòà, ïîÿñíèõà îò Íàöèîíàëíàòà ïàöèåíòñêà îðãàíèçàöèÿ.
Êîãàòî òîçè ñðîê áúäå ïðîïóñíàò, òî ñå çàïèñâà íà èìåòî íà ìàéêàòà, çà äà ìó áúäå äàäåí ÅÃÍ. Óðåæäàíåòî íà âúïðîñà ñ ïðèïîçíàâàíåòî ñëåä èçïèñâàíåòî ñòàâà ïî ñúäåáåí ðåä, ïîÿñíèõà þðèñòè.
Ïåäèàòðè ïúê âçèìàò ïî 30 ëåâà íà ðúêà çà ïúðâè ïðåãëåä ó äîìà íà íîâîðîäåíîòî ñëåä èçïèñâàíåòî ìó îò áîëíèöàòà, óñòàíîâè îùå ðåïîðòåðñêà ïðîâåðêà.
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ïðåäè 7 ÷. è 16 ìèí.
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