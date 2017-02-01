Äåâåò âàãîíà è öèñòåðíà, ïúòóâàùà îò Ðóñå êúì Äîëíî Åçåðîâî, äåðàéëèðàõà

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Èçòî÷íèê: Ruse24.bg 11:46 / 09.02.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Äíåñ, 9 ôåâðóàðè 2017 ã., îêîëî 1 ÷àñà ñëåä ïîëóíîù ÷àñò îò òîâàðíà âëàêîâà êîìïîçèöèÿ îò äåâåò âàãîíà è åäíà öèñòåðíà, ïúòóâàùà îò Ðóñå êúì Äîëíî Åçåðîâî, äåðàéëèðàëà íà 200 ìåòðà ïðåäè ñïèðêàòà íà âàðíåíñêîòî ñåëî Áîðÿíà. Îò ðåëñîâèÿ ïúò çà êðàòêî èçëÿçëà öèñòåðíàòà. Äâàìàòà ìàøèíèñòè óñïåëè äà âúðíàò ÿ âúðõó ðåëñèòå è äà âúçñòàíîâÿò äâèæåíèåòî íà êîìïîçèöèÿòà.

Îòñå÷êàòà îò ðåëñîâèÿ ïúò - 200 ìåòðà ïðåäè ñåëî Áîðÿíà äî 4 êì ïðåäè ñåëî Êîìóíàðè, å ïîâðåäåíà îò äåðàéëèðàëàòà öèñòåðíà. Â Êàðíîáàò òÿ å îòäåëåíà îò êîìïîçèöèÿòà. Â ìîìåíòà ñå èçâúðøâà îãëåä íà ðåëñîâèÿ ïúò, êàêòî è íà öèñòåðíàòà.Îñòàíàëèòå 9 âàãîíà ñà ïðîäúëæèëè êúì Äîëíî Åçåðîâî, çà êúäåòî å ïðåäíàçíà÷åí òîâàðúò èì, à ëîêîìîòèâúò å ïðèêà÷åí íà äðóãà êîìïîçèöèÿ è å îòïúòóâàë çà Ïèðäîï.

Èçâúðøâàò ñå ïðîöåñóàëíî-ñëåäñòâåíè äåéñòâèÿ ïî íåîòëîæíîñò. Ðàáîòàòà ïî æï èíöèäåíòà ïðîäúëæàâà.









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