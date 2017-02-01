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23-годишна шофьорка предизвика верижно меле по Е-79
Източник: Ruse24.bg 15:49 / 23.02.2017 Отпечатай Изпрати
© Ruse24.bg
Илюстративна снимка
Вчера, около 18:10 часа на ПП1 Е-79 в района на Сандански, лек автомобил "Фолксваген Голф" с 23-годишна водачка от с.Ново Делчево, неспазвайки необходимата дистанция, блъска намалящ скоростта си и спиращ, поради образувала се колона от автомобили, лек автомобил "Опел Зафира" с 31-годишна водачка от Казанлък, който от своя страна блъска лек автомобил "Фолксваген Голф" с 59-годишен водач от Петрич, спрял пред него. 

Нанесени са материални щети по автомобилите, като с болки в дясната ръка е пострадала 23-годишната водачка на лекия автомобил "Фолксваген Голф". След извършен медицински преглед е освободена за домашно лечение.









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Aнонимен
преди 6 ч. и 17 мин.
+1
 
 
тъпа кокошка с купени права.
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