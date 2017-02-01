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|23-годишна шофьорка предизвика верижно меле по Е-79
Нанесени са материални щети по автомобилите, като с болки в дясната ръка е пострадала 23-годишната водачка на лекия автомобил "Фолксваген Голф". След извършен медицински преглед е освободена за домашно лечение.
Коментари (1)
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Aнонимен
преди 6 ч. и 17 мин.
+1
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