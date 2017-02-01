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Âåëèêîáðèòàíèÿ ãîòâè íîâè îãðàíè÷åíèÿ, èíà÷å "ïîëîâèí Áúëãàðèÿ è Ðóìúíèÿ ùå äîéäàò"
Èçòî÷íèê: ÁÍÐ 13:22 / 27.02.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© ÅÏÀ/ÁÃÍÅÑ
Áðèòàíñêèÿò ïðåìèåð Òåðåçà Ìåé, èçãëåæäà, ñå ãîòâè äà îòíåìå íà ãðàæäàíèòå íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç ïðàâîòî íà ñâîáîäíî äâèæåíèå, êîãàòî çàäåéñòâà ÷ëåí 50 îò Ëèñàáîíñêèÿ äîãîâîð èäíèÿ ìåñåö, èíôîðìèðà âåñòíèê "Èíäèïåíäúíò". Èçäàíèåòî ñå ïîçîâàâà íà ïðàâèòåëñòâåí èçòî÷íèê, êîéòî å çàÿâèë, ÷å àêî ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò íå íàïðàâè òîâà, ïîëîâèí Ðóìúíèÿ è Áúëãàðèÿ ìîæå äà äîéäàò âúâ Âåëèêîáðèòàíèÿ ïðåäè Áðåêçèòà.

Âåñòíèê "Äåéëè òåëåãðàô", ïîçîâàâàéêè ñå íà ïðàâèòåëñòâåí èçòî÷íèê, òâúðäè, ÷å ãðàæäàíèòå íà ÅÑ ùå ñòàíàò îáåêò íà íîâè èìèãðàöèîííè îãðàíè÷åíèÿ, êîèòî ìîãàò äà âêëþ÷âàò íîâà âèçîâà ñõåìà è îãðàíè÷åí äîñòúï äî ñîöèàëíè ïîìîùè. Â ïóáëè÷íîòî ïðîñòðàíñòâî äîðè ñå ñïîìåíàâà êîíêðåòíî äàòàòà 15 ìàðò êàòî íà÷àëî íà íîâàòà ïîëèòèêà, ïðåäâèä íà î÷àêâàíèÿòà, ÷å äî òîãàâà ïàðëàìåíòúò ùå îäîáðè ïðîåêòîçàêîíà çà Áðåêçèò. 

Öèòèðàíèÿò îò "Äåéëè òåëåãðàô" èçòî÷íèê å çàÿâèë, ÷å ñå î÷àêâà Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ äà ñå îïèòà äà ïðèíóäè Ëîíäîí äà çàùèòàâà ïðàâàòà íà âñåêè, êîéòî ïðèñòèãíå ïðåäè Âåëèêîáðèòàíèÿ äà íàïóñíå ÅÑ, à òîâà ìîæå äà äîâåäå äî ïðèñòèãàíåòî íà ïîëîâèíàòà îò Ðóìúíèÿ è Áúëãàðèÿ íà Îñòðîâà, àêî ñå ÷àêà òîëêîâà äúëãî.

Äðóãè âåñòíèöè, êîèòî ïîäõâàùàò ñúùàòà òåìà, ïèøàò, ÷å ñå î÷àêâà Òåðåçà Ìåé äà ñïàçè îáåùàíèåòî ñè äà ãàðàíòèðà ïðàâàòà íà åâðîïåéñêèòå ãðàæäàíè, äîøëè ïðåäè çàäåéñòâàíåòî íà ÷ëåí 50, ñòèãà áðèòàíñêèòå ãðàæäàíè â ÅÑ äà ïîëó÷àò ñúùèòå ãàðàíöèè. Òâúðäè ñå, ÷å Âåëèêîáðèòàíèÿ âå÷å å ïîñòèãíàëà ïðèíöèïíî ñïîðàçóìåíèå ñ ïîâå÷åòî ñòðàíè-÷ëåíêè, íî íÿêîè îò òÿõ, ñðåä êîèòî Ãåðìàíèÿ, ñà îòêàçàëè çà îáñúæäàò âúïðîñà ïðåäè çàäåéñòâàíåòî íà ïðîöåäóðàòà çà Áðåêçèò. 

Ìèíèñòúðúò íà âúòðåøíèòå ðàáîòè Àìáúð Ðúä çàÿâè, ÷å ñëåä íàïóñêàíåòî íà Âåëèêîáðèòàíèÿ ñâîáîäíîòî äâèæåíèå íà õîðà âå÷å íÿìà äà áúäå ïîä ôîðìàòà, ïîçíàòà äîñåãà.










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abe stiga vse bg i rumania polqcite sa mnogo pove4e ot nas ne sa po malko i latviici litovci ima i ne malko slovaci i ungarci
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