Ñïðåé èçíåíàäà çà íàãëåöè "Ìàõíè êîëàòà"

Ñîôèÿíöè íàêàçâàò íåïðàâèëíî ïàðêèðàëè øîôüîðè, êàòî øàðÿò ñ ãðàôèòè è íàäïèñè êîëèòå èì. Îò íà÷àëîòî íà ìåñåöà ðåäèöà àâòîìîáèëè îñúìíàõà ñ ãðàôèòè èç êâàðòàëèòå. Çà äà ñå îòúðâàò îò ñðàìíèòå íàäïèñè, ñîáñòâåíèöèòå ùå òðÿáâà äà ñå áðúêíàò ñ íàä 1000 ëåâà çà ïðåáîÿäèñâàíå.
© Ôåéñáóê
Äî ñàìîðàçïðàâàòà õîðàòà ïðèáÿãâàò, çàùîòî èíñòèòóöèèòå ñà àáäèêèðàëè îò çàäúëæåíèÿòà ñè è õîðàòà ñàìè ñå îïèòâàò äà âúäâîðÿò ðåä. Çà öåëòà ãðàæäàíèòå ñå âúîðúæàâàò ñúñ ñïðåéîâå, ñ êîèòî èçïèñâàò ïðèìåðíî "Ìàõíè êîëàòà". Çà òîâà àëàðìèðàõà áäèòåëíè ãðàæäàíè âúâ Ôåéñáóê.
Ïîä ñíèìêà ñ íàêàçàíà êîëà õîðàòà ìàñîâî èçêàçâàò íåîäîáðåíèåòî îò ñâîåâîëèåòî. "Íå å òîâà íà÷èíúò, íî âå÷å ñòàâàìå ðîáè íà òåçè àâòîìîáèëè. Âñåêè êîìïëåêñàð ñè êóïóâà òðîøêà áåç çíà÷åíèå äàëè ìó òðÿáâà èëè íå è âñè÷êè òðÿáâà äà ïîíàñÿìå òîâà. Æàëêî ÷å íÿìà èíñòèòóöèè, êîèòî äà çàìåñòÿò ñïðåÿ", å íàïèñàë Êîñòàäèíîâ.
Ñïîðåä Ìèõàëåâ ïúê âñè÷êè "òðåâíè è òðîòîàðíè ïëîùè ñòàíàõà ïàðêîìåñòà è àç äà ñúì ïåøåõîäåö - ùå ãî íàïðàâÿ, ïèñíà ìè êîëèòå äà ñà íà òðîòîàðà, à àç äà âúðâÿ ïî ïúòÿ èëè â íÿêîÿ êàë...".
Ñòîëè÷àíè ðåãóëÿðíî ñå îðãàíèçèðàò ïðè àêöèè ïî ìàñîâî âäèãàíå íà ÷èñòà÷êèòå íà íåïðàâèëíî ïàðêèðàëè àâòîìîáèëè. Ïðè òàçè ôîðìà íà ïðîòåñò íÿìà ìàòåðèàëíè ùåòè, à øîôüîðèòå âåäíàãà çàáåëÿçâàò îòïðàâåíàòà ïî òîçè íà÷èí çàáåëåæêà.
Ïðåäè âðåìå ïúê áóäíè ñòîëè÷àíè ïðîâåäîõà àêöèÿ "Ïàðêèðàë ñè êàòî èäèîò", êàòî ëåïÿõà è ñòèêåðè "Àç èñêàì äà áúäà èíâàëèä", "Èçâèíåòå ìå, ÷å ñúì ïðîñòàê", "Àç ñúì èäèîò". Âúâ ôîðóìèòå íåïðèìèðèìèòå ãðàæäàíè îáñúæäàò, ÷å íå òðÿáâà äà íàíàñÿò ïîðàæåíèÿ âúðõó àâòîìîáèëèòå íà íàãëèòå øîôüîðè è çàòîâà å ïî-äîáðå ëåïåíêèòå äà ñå ïîñòàâÿò íà ïðîçîðöèòå íà àâòîìîáèëèòå.
Â öåíòðàëíàòà ÷àñò íà Ñîôèÿ ïúê ñå âîäè èñòèíñêà áèòêà çà òðîòîàðèòå è ìåñòàòà èçâúí ïëàòåíàòà ñèíÿ çîíà. Ñîáñòâåíèöèòå íà ãàðàæè ïðåâçåìàò òðîòîàðèòå ïðåä òÿõ ñ ïàäàùè àíòèïàðêèíã ñòúëá÷åòà.