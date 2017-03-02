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Ñïðåé èçíåíàäà çà íàãëåöè "Ìàõíè êîëàòà"
Èçòî÷íèê: Ìîíèòîð 13:33 / 02.03.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Ôåéñáóê
Ñîôèÿíöè íàêàçâàò íåïðàâèëíî ïàðêèðàëè øîôüîðè, êàòî øàðÿò ñ ãðàôèòè è íàäïèñè êîëèòå èì. Îò íà÷àëîòî íà ìåñåöà ðåäèöà àâòîìîáèëè îñúìíàõà ñ ãðàôèòè èç êâàðòàëèòå. Çà äà ñå îòúðâàò îò ñðàìíèòå íàäïèñè, ñîáñòâåíèöèòå ùå òðÿáâà äà ñå áðúêíàò ñ íàä 1000 ëåâà çà ïðåáîÿäèñâàíå.

Äî ñàìîðàçïðàâàòà õîðàòà ïðèáÿãâàò, çàùîòî èíñòèòóöèèòå ñà àáäèêèðàëè îò çàäúëæåíèÿòà ñè è õîðàòà ñàìè ñå îïèòâàò äà âúäâîðÿò ðåä. Çà öåëòà ãðàæäàíèòå ñå âúîðúæàâàò ñúñ ñïðåéîâå, ñ êîèòî èçïèñâàò ïðèìåðíî "Ìàõíè êîëàòà". Çà òîâà àëàðìèðàõà áäèòåëíè ãðàæäàíè âúâ Ôåéñáóê.

Ïîä ñíèìêà ñ íàêàçàíà êîëà õîðàòà ìàñîâî èçêàçâàò íåîäîáðåíèåòî îò ñâîåâîëèåòî. "Íå å òîâà íà÷èíúò, íî âå÷å ñòàâàìå ðîáè íà òåçè àâòîìîáèëè. Âñåêè êîìïëåêñàð ñè êóïóâà òðîøêà áåç çíà÷åíèå äàëè ìó òðÿáâà èëè íå è âñè÷êè òðÿáâà äà ïîíàñÿìå òîâà. Æàëêî ÷å íÿìà èíñòèòóöèè, êîèòî äà çàìåñòÿò ñïðåÿ", å íàïèñàë Êîñòàäèíîâ. 

Ñïîðåä Ìèõàëåâ ïúê âñè÷êè "òðåâíè è òðîòîàðíè ïëîùè ñòàíàõà ïàðêîìåñòà è àç äà ñúì ïåøåõîäåö - ùå ãî íàïðàâÿ, ïèñíà ìè êîëèòå äà ñà íà òðîòîàðà, à àç äà âúðâÿ ïî ïúòÿ èëè â íÿêîÿ êàë...".

Ñòîëè÷àíè ðåãóëÿðíî ñå îðãàíèçèðàò ïðè àêöèè ïî ìàñîâî âäèãàíå íà ÷èñòà÷êèòå íà íåïðàâèëíî ïàðêèðàëè àâòîìîáèëè. Ïðè òàçè ôîðìà íà ïðîòåñò íÿìà ìàòåðèàëíè ùåòè, à øîôüîðèòå âåäíàãà çàáåëÿçâàò îòïðàâåíàòà ïî òîçè íà÷èí çàáåëåæêà.

Ïðåäè âðåìå ïúê áóäíè ñòîëè÷àíè ïðîâåäîõà àêöèÿ "Ïàðêèðàë ñè êàòî èäèîò", êàòî ëåïÿõà è ñòèêåðè "Àç èñêàì äà áúäà èíâàëèä", "Èçâèíåòå ìå, ÷å ñúì ïðîñòàê", "Àç ñúì èäèîò". Âúâ ôîðóìèòå íåïðèìèðèìèòå ãðàæäàíè îáñúæäàò, ÷å íå òðÿáâà äà íàíàñÿò ïîðàæåíèÿ âúðõó àâòîìîáèëèòå íà íàãëèòå øîôüîðè è çàòîâà å ïî-äîáðå ëåïåíêèòå äà ñå ïîñòàâÿò íà ïðîçîðöèòå íà àâòîìîáèëèòå.

Â öåíòðàëíàòà ÷àñò íà Ñîôèÿ ïúê ñå âîäè èñòèíñêà áèòêà çà òðîòîàðèòå è ìåñòàòà èçâúí ïëàòåíàòà ñèíÿ çîíà. Ñîáñòâåíèöèòå íà ãàðàæè ïðåâçåìàò òðîòîàðèòå ïðåä òÿõ ñ ïàäàùè àíòèïàðêèíã ñòúëá÷åòà.










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Êîãàòî èíôðàñòðóêòóðàòà å íà ñâåòëèííè ãîäèíè îò äåéñòâèòåëíèòå íóæäè íà æèâóùèòå â ãîëåìèÿò ãðàä, äðàñêàíåòî ïî êîëèòå å íèùî äðóãî îñâåí ïðåñòúïëåíèå. Èíòåðåñíî ìè å èçâúðøèòåëÿò íà òîâà íåùî êàê è êúäå å ïàðêèðàë? Ñàìîðàçïðàâàòà å ñúùî òîëêîâà èçâúí çàêîíà, êîëêîòî è íåïðàâèëíîòî ïàðêèðàíå. È íå, íå ïîäêðåïÿì òîâà, íå çà äðóãî, àìè ïðîñòî íå å ðåøåíèå. Î äà è êàêòî îáè÷àòå äà êàçâàòå, òîâà ñúùî å ñåëÿíèÿ!
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Äîñòà êðàéíî, íî ïúê åôåêòèâíî. Èìà òîëêîâà íàãëè øîôüîðè, ÷å ñàìî òîâà å ñïàñåíèåòî.
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Äîáðà èäåÿ ìèñëÿ è àç äà ñè êóïÿ ñïðåé .
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Åõ êîëêî ñòå æàëêè. Ùî íå áîÿäèñâàòå S-êëàñèòå èëè äðóãèòå ëóêñîçíè àâòîìîáèëè? Íàëè ñòå ãîëåìè ìúæå? Ïóõëüîâöè ñìåøíè.
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Âúçìóòåíèòå øàðÿò ñúñ ñïðåé, à ïîäêðåïÿùèòå (è ïàðêèðàùè òàêà íàé-âåðîÿòíî) äðàñêàò êîìåíòàðè. Íÿêîé ïî-äîëó ìîæå è äà å âúïðîñíèÿò øîôüîð äàæå, êàêòî ñå âèæäà.
Aíîíèìåí
íà 02.03.2017 ã.
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Ëåëå, åòî çàðàäè òàêèâà íåùà ñè çàñëóæàâà ÷îâåê äà ñå ìàõíå îò òàçè ñòðàíà. Åäèíèÿ ñïðÿë êàòî ïîñëåäåí ñåëòèê, à äðóãèÿ ïðîÿâèë îùå ïî-àãðåñèâíà ïðîñòîòèÿ - äðàñêàë ñúñ ñïðåé. Ñêîòîâå, æèâîòíè!
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