Ðåäóöèðàò ðàçïèñàíèÿòà íà ãðàäñêèÿ òðàíñïîðò â Ðóñå, âèæòå çàùî!

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Èçòî÷íèê: ÁÍÒ 17:21 / 24.03.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Ïðè÷èíèòå çà òîâà ñà êîìïëåêñíè - âñå ïîâå÷å õîðà ïîëçâàò àâòîìîáèëè, à ñå å óâåëè÷èë è áðîÿò íà êîëîåçäà÷èòå. Ìåæäóâðåìåííî òðîëåéáóñíèÿò ïðåâîçâà÷ íà Ðóñå ïðåäëîæè íà Îáùèíàòà äà èçêóïè êàïèòàëà ìó çà åäíî åâðî, çàåäíî ñúñ çàäúëæåíèÿòà ìó - íàä 830 õèëÿäè ëåâà.









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