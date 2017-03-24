Ðåäóöèðàò ðàçïèñàíèÿòà íà ãðàäñêèÿ òðàíñïîðò â Ðóñå, âèæòå çàùî!

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Íà çàñåäàíèåòî ñè ðóñåíñêèòå îáùèíñêè ñúâåòíèöè îôèöèàëíî ïðèåõà, ÷å òðîëåéáóñíà ëèíèÿ 25 âå÷å íÿìà äà ñå äâèæè, âúïðåêè ÷å òÿ å ñïðÿíà îò ïðåâîçâà÷à îùå ïðåç åñåíòà, çàùîòî ìàðøðóòúò è ñå ïðèïîêðèâà îò àâòîáóñ ¹11. À ðåäóöèðàíåòî íà ðàçïèñàíèÿòà å ïðîâîêèðàíî îò íàìàëåëèÿ áðîé ïúòíèöè - ïðåç 2016 â ñðàâíåíèå ñ 2013 ñà ïðîäàäåíè ñ 500 000 áèëåòà ïî-ìàëêî.
Ïðè÷èíèòå çà òîâà ñà êîìïëåêñíè - âñå ïîâå÷å õîðà ïîëçâàò àâòîìîáèëè, à ñå å óâåëè÷èë è áðîÿò íà êîëîåçäà÷èòå. Ìåæäóâðåìåííî òðîëåéáóñíèÿò ïðåâîçâà÷ íà Ðóñå ïðåäëîæè íà Îáùèíàòà äà èçêóïè êàïèòàëà ìó çà åäíî åâðî, çàåäíî ñúñ çàäúëæåíèÿòà ìó - íàä 830 õèëÿäè ëåâà.
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íà 24.03.2017 ã.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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