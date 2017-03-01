Външно: Нейнски ще се върне в Турция

© Надежда Нейнски ще се върне в Турция след приключване на ангажиментите си в България, съобщиха от Външно министерство за Би Ти Ви. Според тях не е прецедент посланик да не е е в дадена страна по време на избори. Според дипломатически източници отсъствието на посланик Нейнски от Турция е политически знак към южната ни съседка.