ßìáîëñêèÿò ìèëèîíåð: Íà ìåí íå ìè òðÿáâàò òåçè ïàðè

Ñëèâåí ìîæå äà å ãðàäúò íà ñòîòå âîéâîäè, íî ñúñåäíèÿò ßìáîë òåçè äíè ñè ñïå÷åëè íîâà ñëàâà- ãðàäúò íà ìèëèîíåðúò-ðåêîðäüîð. Ñëåä êàòî Äèìèòúð Ìèòåâ âçå ïå÷àëáàòà îò 12 ìèëèîíà ëåâà, òîé âå÷å å ñúñ ñòàòóò íà ìåñòíà çíàìåíèòîñò. Âñè÷êè ãîâîðÿò çà íîâèÿ áîãàòàø.
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Çà ðàáîòà - íÿìà äà ðàáîòè ïîâå÷å, çàùîòî ñ òåçè ïàðè, íÿìà êîé äà âçåìå òàêàâà ïå÷àëáà è äà ïðîäúëæè äà ðàáîòè - òàêà ðîäíèíè ïëàíèðàò áúäåùåòî íà íîâèÿ ÿìáîëñêè ìèëèîíåð.
Òîé ñàìèÿò íàñòîÿâà, ÷å íÿìà äà ñå îòêàçâà îò ðàáîòàòà ñè íàïúëíî. Íî ñúñ ñèãóðíîñò å ïðèåë ïîíå çà ìàëêî äà ñè ïî÷èíå - çà ïúðâè ïúò â ïîñëåäíèòå íÿêîëêî äåñåòèëåòèÿ, ÷è÷î Ìèòêî å â îòïóñêà. Ïðåêàðâà ÿ ñðåä áëèçêè è ðîäíèíè, â ðîäíîòî ñè ñåëî.
"Íèêîãà íå ñúì áèë ñàìè÷úê. È ìíîãî ïðèÿòåëè èìàì, ñåãà îùå ïîâå÷å, êîèòî ìå áÿõà çàáðàâèëè", ñïîäåëÿ ìèëèîíåðúò Äèìèòúð Ìèòåâ.
61-ãîäèøíèÿò êúñìåòëèÿ âå÷å èìà ïëàíîâå çà ðàçïðåäåëåíèåòî íà ãîëÿìàòà ïå÷àëáà, êîÿòî ïîëó÷àâà áåç óñëîâèÿ! Âå÷å ãî òúðñÿò çà ïîìîù. Òîé îáà÷å ìèñëè äà ïîñëóøà ñúâåòà íà ãèìíàñòèêà Éîðäàí Éîâ÷åâ, ÷èéòî çëàòåí ïðúñò ìó äîíåñå áåçïðåöåäåíòíàòà çà íàøàòà ñòðàíà ïå÷àëáà.
"Ùå ïîìèñëèì çà ßìáîë. Ðàçáðàõ ñå ñ Äàí÷î. Ùå äîéäàò, ùå ñå ðàçáåðåì çà íåùî. Çà äðóãè - íå. Ñàìî íÿêîè äîìîâå - ñòàð÷åñêè, äîì çà ñèðàöè. Òå íà ìåí íå ìè òðÿáâàò òåçè ïàðè. Òðÿáâà äà ñå äàâàò íà íÿêîé. Äà ñå öåëåñúîáðàçíè", êàçâà îùå Äèìèòúð Ìèòåâ.
Çà ñåáå ñè êúñìåòëèÿòà îò ßìáîë îáìèñëÿ è åêçîòè÷íî ïúòåøåñòâèå. À ñúâåòúò ìó êúì êàíäèäàò-ìèëèîíåðèòå å ïðîñò - äà íå ñïèðàò äà èãðàÿò. Êàòî ñàìèÿò íåãî.