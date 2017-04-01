Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ðóñå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
ßìáîëñêèÿò ìèëèîíåð: Íà ìåí íå ìè òðÿáâàò òåçè ïàðè
Èçòî÷íèê: Íîâà òâ 14:03 / 04.04.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
©
Ñëèâåí ìîæå äà å ãðàäúò íà ñòîòå âîéâîäè, íî ñúñåäíèÿò ßìáîë òåçè äíè ñè ñïå÷åëè íîâà ñëàâà- ãðàäúò íà ìèëèîíåðúò-ðåêîðäüîð. Ñëåä êàòî Äèìèòúð Ìèòåâ âçå ïå÷àëáàòà îò 12 ìèëèîíà ëåâà, òîé âå÷å å ñúñ ñòàòóò íà ìåñòíà çíàìåíèòîñò. Âñè÷êè ãîâîðÿò çà íîâèÿ áîãàòàø.

Çà ðàáîòà - íÿìà äà ðàáîòè ïîâå÷å, çàùîòî ñ òåçè ïàðè, íÿìà êîé äà âçåìå òàêàâà ïå÷àëáà è äà ïðîäúëæè äà ðàáîòè - òàêà ðîäíèíè ïëàíèðàò áúäåùåòî íà íîâèÿ ÿìáîëñêè ìèëèîíåð.

Òîé ñàìèÿò íàñòîÿâà, ÷å íÿìà äà ñå îòêàçâà îò ðàáîòàòà ñè íàïúëíî. Íî ñúñ ñèãóðíîñò å ïðèåë ïîíå çà ìàëêî äà ñè ïî÷èíå - çà ïúðâè ïúò â ïîñëåäíèòå íÿêîëêî äåñåòèëåòèÿ, ÷è÷î Ìèòêî å â îòïóñêà. Ïðåêàðâà ÿ ñðåä áëèçêè è ðîäíèíè, â ðîäíîòî ñè ñåëî.

"Íèêîãà íå ñúì áèë ñàìè÷úê. È ìíîãî ïðèÿòåëè èìàì, ñåãà îùå ïîâå÷å, êîèòî ìå áÿõà çàáðàâèëè", ñïîäåëÿ ìèëèîíåðúò Äèìèòúð Ìèòåâ.

61-ãîäèøíèÿò êúñìåòëèÿ âå÷å èìà ïëàíîâå çà ðàçïðåäåëåíèåòî íà ãîëÿìàòà ïå÷àëáà, êîÿòî ïîëó÷àâà áåç óñëîâèÿ! Âå÷å ãî òúðñÿò çà ïîìîù. Òîé îáà÷å ìèñëè äà ïîñëóøà ñúâåòà íà ãèìíàñòèêà Éîðäàí Éîâ÷åâ, ÷èéòî çëàòåí ïðúñò ìó äîíåñå áåçïðåöåäåíòíàòà çà íàøàòà ñòðàíà ïå÷àëáà.

"Ùå ïîìèñëèì çà ßìáîë. Ðàçáðàõ ñå ñ Äàí÷î. Ùå äîéäàò, ùå ñå ðàçáåðåì çà íåùî. Çà äðóãè - íå. Ñàìî íÿêîè äîìîâå - ñòàð÷åñêè, äîì çà ñèðàöè. Òå íà ìåí íå ìè òðÿáâàò òåçè ïàðè. Òðÿáâà äà ñå äàâàò íà íÿêîé. Äà ñå öåëåñúîáðàçíè", êàçâà îùå Äèìèòúð Ìèòåâ.

Çà ñåáå ñè êúñìåòëèÿòà îò ßìáîë îáìèñëÿ è åêçîòè÷íî ïúòåøåñòâèå. À ñúâåòúò ìó êúì êàíäèäàò-ìèëèîíåðèòå å ïðîñò - äà íå ñïèðàò äà èãðàÿò. Êàòî ñàìèÿò íåãî.










Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Da mu sera v ustata, zashto e igral lotaria kato ne mu trqbvat pari
0
 
 
600 ëåâà ìè òð çà ïúäïúöè àêî íåùîî.....:)
0
 
 
Äà íàïðàâè åäèí õóáàâ ñòàð÷åñêè äîì â ßìáîë, çà äà ãî ïîìíÿò ñ äîáðî !!
0
 
 
Ìè äà ìè äàäå íà ìåí êàòî íå èñêà
0
 
 
Êàê ìîæå äà ãî ïîêàçâàò òîçè ÷îâåê ïî òåëåâèçèÿòà?! Çàùî òðÿáâà âñè÷êè äà ãî âèäÿò è çíàÿò? Äà ãî íàìåðÿò ïî ëåñíî èçíóäâà÷èòå ëè!?
ïðåäè 6 ÷. è 7 ìèí.
0
 
 
È íà ìåí íå ìè òðÿáâàò ïååâñêè ïàðè!
0
 
 
Íà ìåí ïîíå åäíè 3 áèõà ìè ñâúðøèëè ÷óäíà ðàáîòà.
bigi
Íèòî êðà÷êà íàçàä! Çàä íàñ å Áúëãàðèÿ.
ïðåäè 7 ÷. è 56 ìèí.
0
 
 
Çàùî ÷îâåê,íà êîéòî íå ìó òðÿáâàò ïàðè,èãðàå òîòî?
-5
 
 
Å, àðå ñà ïúê íå ìó òðÿáâàò. Ìè îê, ÷è÷å, äàé ãè íàñàì, íÿìàø ãðèæè ðŸ˜€ðŸ˜€ðŸ˜€
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Àïðèë 2017 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Àêòóàëíè òåìè
Ïðåäñðî÷íè ïàðëàìåíòàðíè èçáîðè 2017 ã.
Åêñïëîçèÿ â ïåòåðáóðãñêîòî ìåòðî
Äóíàâ - Ñëàâèÿ 02/04/17
Ñìúðò íà 14-ãîäèøåí ó÷åíèê ïîòðåñå Âàðíà!
ÁÔÑ - Âèñøà ëèãà
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Ðóñå è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Ðóñåíöè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2009 - 2016 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ruse24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Ruse24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà. Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Ruse24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: