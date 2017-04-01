Ìúæ ñå íóæäàå ñïåøíî îò ïàðè çà êîëÿííà ñòàâà, çà äà ñïàñè êðàêà ñè

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Èâàí Èâàíîâ å çäðàâíî îñèãóðåí îò 1983 ãîäèíà. ÍÇÎÊ ïîåìà ðàçõîäèòå ïî îïåðàöèÿòà, íî íå ïîêðèâà ïàðèòå çà ñàìàòà ñòàâà, êîÿòî ñå èçðàáîòâà ïî èíäèâèäóàëíà ïîðú÷êà.

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