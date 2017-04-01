ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ðóñå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
|Ìúæ ñå íóæäàå ñïåøíî îò ïàðè çà êîëÿííà ñòàâà, çà äà ñïàñè êðàêà ñè
Èâàí Èâàíîâ å çäðàâíî îñèãóðåí îò 1983 ãîäèíà. ÍÇÎÊ ïîåìà ðàçõîäèòå ïî îïåðàöèÿòà, íî íå ïîêðèâà ïàðèòå çà ñàìàòà ñòàâà, êîÿòî ñå èçðàáîòâà ïî èíäèâèäóàëíà ïîðú÷êà.
Öåíàòà íà êîëÿííàòà ñòàâà å 17 000 ëåâà.
Àêî èìàòå âúçìîæíîñò äà ïîìîãíåòå, áàíêîâàòà ñìåòêà íà Èâàí Èâàíîâ å:
Ïúðâà èíâåñòèöèîííà áàíêà
IBAN BG47FINV915010BGN04CWC
BIC FINVBGSF
Êîìåíòàðè (2)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëè
Aíîíèìåí
ïðåäè 5 ÷. è 46 ìèí.
+2
ïðåäè 6 ÷. è 32 ìèí.
+2
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà