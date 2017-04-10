ÊÍÑÁ: Çà åäèí ìàíäàò ñðåäíàòà çàïëàòà ìîæå äà ñòèãíå 1700 ëåâà!

"Ñðåäíàòà çàïëàòà ìîæå äà áúäå è ïî-âèñîêà îò îáåùàíèòå îò ÃÅÐÁ 1500 ëåâà â ðàìêèòå íà ñëåäâàùèòå ÷åòèðè ãîäèíè. Íèå ñìå èç÷èñëèëè, ÷å òÿ ñïîêîéíî ìîæå äà äîñòèãíå äî 1700 ëåâà", óòî÷íè Äèìèòðîâ.
Ñïîðåä íåãî ñúùîòî âàæè è çà ìèíèìàëíîòî âúçíàãðàæäåíèå, êàêòî è çà îáåùàíèòå çàïëàòè íà ó÷èòåëèòå. Òîé ñúîáùè, ÷å îò ÊÍÑÁ ùå íàñòîÿâàò ïðåä íîâîòî ïðàâèòåëñòâî, äà áúäå ðåâèçèðàíà ôîðìóëàòà íà äåëåãèðàíèòå áþäæåòè â îáðàçîâàíèåòî êàòî êàïèòàëîâèòå ðàçõîäè áúäàò îòäåëåíè îò îáùèòå ðàçõîäè çà îáðàçîâàòåëíèÿ ïðîöåñ è ïîåòè îò îáùèíèòå èëè äúðæàâàòà. Òîâà ùå äàäå âúçìîæíîñò çàïëàòèòå íà ó÷èòåëèòå äà áúäàò óâåëè÷åíè, ïîÿñíè Ïëàìåí Äèìèòðîâ.
Îñâåí èêîíîìè÷åñêèòå ïðåäïîñòàâêè, âòîðàòà âàæíà ïðè÷èíà çà óâåëè÷åíèåòî íà çàïëàòèòå å ñâúðçàíà è ñúñ çàäúðæàíåòî íà êàäðèòå. Ïî äóìèòå íà ñèíäèêàëíèÿ ëèäåð äóàëíàòà ñèñòåìà òðÿáâà äà ñå íàäãðàäè ñ äîêàçàíè åâðîïåéñêè ìåõàíèçìè çà ó÷åíå ïðåç öåëèÿ æèâîò, êâàëèôèêàöèÿ è ïðåêâàëèôèêàöèÿ íà êàäðèòå. Â ìîìåíòà èìà ëèïñà íà êâàëèôèöèðàíà ðàáîòíà ðúêà, êîåòî íàëàãà íîâà ïîëèòèêà êúì áúëãàðèòå, êîèòî ðàáîòÿò çàä ãðàíèöà.
Îò ÊÍÑÁ ùå ïðåäëîæàò äà áúäå íàïðàâåí ïðîôèë íà ñúíàðîäíèöèòå íè, êîèòî ïðåç ïîñëåäíèòå ãîäèíè ñà íàïóñíàëè ñòðàíàòà ïî èêîíîìè÷åñêè ïðè÷èíè.
"Íå å íåîáõîäèìî äà ñå âêàðâà ðàáîòíà ðúêà îò äðóãàäå, áúëãàðèòå â ÷óæáèíà ñà åñòåñòâåíèÿò ðåçåðâîàð íà ðàáîòíà ðúêà", êàòåãîðè÷åí å Äèìèòðîâ.
Òîé ïðèïîìíè ñòàòèñòèêàòà, ñïîðåä êîÿòî îò 2008 ã. íàñàì áëèçî ïîëîâèí ìèëèîí áúëãàðè â àêòèâíà âúçðàñò ñà îòèøëè íà ãóðáåò. Òîé îïðîâåðãà òâúðäåíèÿòà, ÷å ïðîèçâîäèòåëíîñòòà íà òðóäà ó íàñ å íèñêà è ïîðàäè òîâà è çàïëàùàíåòî íå å âèñîêî. Ïî äóìèòå ìó çà ïîñëåäíèòå 14 ãîäèíè ïðîèçâîäèòåëíîñòòà å íàðàñíàëà ñ 50%, à ñðåäíî çàïëàòèòå ñà óâåëè÷åíè ñ 5%.
"Çàòîâà è åäíà ãîëÿìà ÷àñò îò áúëãàðèòå ñà ðàáîòåùè áåäíè", çàêëþ÷è Äèìèòðîâ. Äî êðàÿ íà ñåäìèöàòà ùå ñå ñúñòîè è ïúðâàòà ñðåùà íà ñèíäèêàòèòå ñ ÃÅÐÁ.