"Бритиш Американ Табако" купува наши водещи марки за 100 млн. евро!

© БАТ ("Бритиш Американ Табако") купува водещи марки на "Булгартабак", съобщи на среща с медиите Ричард Уитман, генерален мениджър на БАТ клъстър Централна Европа. Инвестицията е в размер от 100 млн. eвро. Сделката ще предостави 40 процента пазарен дял. БАТ купува марки като "Виктори", GD и "Ева", както и дистрибуционната компания "ЕЛД" ("Експрес логистика и дистрибуция"). Очаква се разрешение от КЗК до края на годината.