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"Бритиш Американ Табако" купува наши водещи марки за 100 млн. евро!
Източник: Ruse24.bg 11:52 / 12.04.2017 Отпечатай Изпрати
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БАТ ("Бритиш Американ Табако") купува водещи марки на "Булгартабак", съобщи на среща с медиите Ричард Уитман, генерален мениджър на БАТ клъстър Централна Европа. Инвестицията е в размер от 100 млн. eвро. Сделката ще предостави 40 процента пазарен дял. БАТ купува марки като "Виктори", GD и "Ева", както и дистрибуционната компания "ЕЛД" ("Експрес логистика и дистрибуция"). Очаква се разрешение от КЗК до края на годината.









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преди 4 ч. и 21 мин.
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Как царистите не ги взеха навремето тези пари
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