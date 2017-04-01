Ðóñåíñêèÿò ìèòðîïîëèò ñëàãà êðàé íà îáèêàëÿíåòî íà öúðêâèòå íà Âåëèêäåí

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Èçòî÷íèê: Ruse24.bg 11:34 / 18.04.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Ðóñåíñêèÿò ìèòðîïîëèò Íàóì ñëàãà êðàé íà òðàäèöèÿòà äà ñå îáèêàëÿò öúðêâèòå â åïàðõèÿòà â íîùòà íà Âåëèêäåí. Ðåøåíèåòî, êîåòî èçíåíàäà ãîëÿìà ÷àñò îò ìèðÿíèòå, âñúùíîñò å çàâðúùàíå êúì ñòðîãèòå êàíîíè÷íè íîðìè, ïðåäàäå ÁÃÍÅÑ. Ñðåäíîùíàòà îáèêîëêà íà Âúçêðåñåíèå å âúâåäåíà êàòî îáè÷àé ïðåç ãîäèíèòå, à íå å ÷àñò îò öúðêîâíàòà ñëóæáà çà íàé-ãîëåìèÿ õðèñòèÿíñêè ïðàçíèê. 

Ïðîìåíèòå ñòàíàõà ôàêò îùå íà òîçè Âåëèêäåí, êîãàòî ìíîæåñòâîòî îò õîðà ïðåä êàòåäðàëíèÿ õðàì "Ñâåòà Òðîèöà" ñà îñòàíàëè èçóìåíè, ÷å íÿìà äà èìà îáèêîëêà ñúñ ñâåùèòå îêîëî öúðêâàòà. Çà âÿðâàùèòå, êîèòî ðåäîâíî õîäÿò íà ñëóæáèòå, èçíåíàäà íÿìàøå – òå ñà íàÿñíî, ÷å ïî êàíîí õðàìúò ñå îáèêàëÿ ñàìî íà Ðàçïåòè ïåòúê.

"Êàíîíúò íà öúðêâàòà å äà ñå îáèêàëÿ åäèí ïúò ïðè îïåëîòî Õðèñòîâî è ïðåíàñÿíåòî íà òÿëîòî ìó îêîëî öúðêâàòà. Âïîñëåäñòâèå ñå îáîñîáÿâàò è äðóãè îáè÷àè, íî òîâà ñà âå÷å îáè÷àè, à íå êàíîí. Âòîðè ïúò öúðêâàòà äà ñå îáèêàëÿ ïðè Âúçêðåñåíèå Õðèñòîâî è òðåòè ïúò, êîãàòî ñå ÷åòå Åâàíãåëèåòî íà ðàçëè÷íè åçèöè, ò.íàð. âòîðî Âúçêðåñåíèå. Òåçè ïîñëåäíè îáè÷àè îáà÷å âå÷å îòïàäíàõà. 

Òúé êàòî íàøèÿò ìèòðîïîëèò, äÿäî Íàóì, å çàâúðøèë â Ãúðöèÿ è òàì ñå ñïàçâà êàíîíúò, ïî íåãîâî ïðåäëîæåíèå íå ñå èçâúðøâà âòîðî îáèêàëÿíå. Òðåòîòî îáèêàëÿíå ïúê áåøå îòìåíåíî îùå ïðè äÿäî Íåîôèò, êîãàòî áåøå Ðóñåíñêè ìèòðîïîëèò, è ñåãà îñòàâà ñàìî îáèêîëêàòà íà Ðàçïåòè ïåòúê“, îáÿñíÿâà îòåö Ìèíêî Êàçàêîâ îò êàòåäðàëíèÿ õðàì "Ñâ.Òðîèöà". 

Âúïðåêè ÷å ñâåùåíèöèòå âå÷å íÿìà äà îáèêàëÿò õðàìîâåòå â Ïàñõàëíàòà íîù, âÿðâàùèòå ìîãàò äà ïðîäúëæàò äà ãî ïðàâÿò. Ìàêàð äà íå îòãîâàðÿ íà êàíîíà, íå å çàáðàíåíî, íèòî ñå ñìÿòà çà ãðÿõ, óòî÷íèõà öúðêîâíèòå ñëóæèòåëè.





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