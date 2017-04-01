Ðóñåíñêèÿò ìèòðîïîëèò ñëàãà êðàé íà îáèêàëÿíåòî íà öúðêâèòå íà Âåëèêäåí

Ïðîìåíèòå ñòàíàõà ôàêò îùå íà òîçè Âåëèêäåí, êîãàòî ìíîæåñòâîòî îò õîðà ïðåä êàòåäðàëíèÿ õðàì "Ñâåòà Òðîèöà" ñà îñòàíàëè èçóìåíè, ÷å íÿìà äà èìà îáèêîëêà ñúñ ñâåùèòå îêîëî öúðêâàòà. Çà âÿðâàùèòå, êîèòî ðåäîâíî õîäÿò íà ñëóæáèòå, èçíåíàäà íÿìàøå – òå ñà íàÿñíî, ÷å ïî êàíîí õðàìúò ñå îáèêàëÿ ñàìî íà Ðàçïåòè ïåòúê.
"Êàíîíúò íà öúðêâàòà å äà ñå îáèêàëÿ åäèí ïúò ïðè îïåëîòî Õðèñòîâî è ïðåíàñÿíåòî íà òÿëîòî ìó îêîëî öúðêâàòà. Âïîñëåäñòâèå ñå îáîñîáÿâàò è äðóãè îáè÷àè, íî òîâà ñà âå÷å îáè÷àè, à íå êàíîí. Âòîðè ïúò öúðêâàòà äà ñå îáèêàëÿ ïðè Âúçêðåñåíèå Õðèñòîâî è òðåòè ïúò, êîãàòî ñå ÷åòå Åâàíãåëèåòî íà ðàçëè÷íè åçèöè, ò.íàð. âòîðî Âúçêðåñåíèå. Òåçè ïîñëåäíè îáè÷àè îáà÷å âå÷å îòïàäíàõà.
Òúé êàòî íàøèÿò ìèòðîïîëèò, äÿäî Íàóì, å çàâúðøèë â Ãúðöèÿ è òàì ñå ñïàçâà êàíîíúò, ïî íåãîâî ïðåäëîæåíèå íå ñå èçâúðøâà âòîðî îáèêàëÿíå. Òðåòîòî îáèêàëÿíå ïúê áåøå îòìåíåíî îùå ïðè äÿäî Íåîôèò, êîãàòî áåøå Ðóñåíñêè ìèòðîïîëèò, è ñåãà îñòàâà ñàìî îáèêîëêàòà íà Ðàçïåòè ïåòúê“, îáÿñíÿâà îòåö Ìèíêî Êàçàêîâ îò êàòåäðàëíèÿ õðàì "Ñâ.Òðîèöà".
Âúïðåêè ÷å ñâåùåíèöèòå âå÷å íÿìà äà îáèêàëÿò õðàìîâåòå â Ïàñõàëíàòà íîù, âÿðâàùèòå ìîãàò äà ïðîäúëæàò äà ãî ïðàâÿò. Ìàêàð äà íå îòãîâàðÿ íà êàíîíà, íå å çàáðàíåíî, íèòî ñå ñìÿòà çà ãðÿõ, óòî÷íèõà öúðêîâíèòå ñëóæèòåëè.