ÄÀÍÑ õâàíà ãåðìàíñêè òåðîðèñòè íà ÃÊÏÏ "Êàïèòàí Àíäðååâî"

Íà 12 àïðèë ñëóæèòåëè íà Äúðæàâíà àãåíöèÿ "Íàöèîíàëíà ñèãóðíîñò" (ÄÀÍÑ) ñúñ ñúäåéñòâèåòî íà îðãàíè íà ÌÂÐ ñà çàäúðæàëè íà ÃÊÏÏ "Êàïèòàí Àíäðååâî" ïåòèìà ãåðìàíñêè ãðàæäàíè, åäèíèÿò îò êîèòî å íåïúëíîëåòåí. Òå ñà ïúòóâàëè ñ âëàê îò Áóêóðåù çà Èñòàíáóë. Ñúùåñòâóâàò îñíîâàòåëíè ïîäîçðåíèÿ çà ñúïðè÷àñòíîñò íà ëèöàòà êúì òåðîðèñòè÷íà îðãàíèçàöèÿ. Â ïîâåäåíèåòî íà çàäúðæàíèòå ñà óñòàíîâåíè ïðèçíàöè çà ðàäèêàëèçàöèÿ, õàðàêòåðíè çà ò. íàð. ÷óæäåñòðàííè áîéöè-òåðîðèñòè.
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Ñïîðåä ñúáðàíèòå äàííè ÷åòèðè îò çàäúðæàíèòå ëèöà ñà îñúùåñòâÿâàëè äåéíîñò ïî ïîäïîìàãàíå íà òåðîðèñòè÷íà îðãàíèçàöèÿ, äåéñòâàùà íà òåðèòîðèÿòà íà Ñèðèÿ è Èðàê. Íåïúëíîëåòíîòî ëèöå å öåëÿëî äà äîñòèãíå òåðèòîðèÿòà íà Ñèðèÿ, êúäåòî äà ñå ïðèñúåäèíè êúì òåðîðèñòè÷íàòà ãðóïèðîâêà. Ãåðìàíñêèòå âëàñòè ñà èì íàëîæèëè çàáðàíà äà íàïóñêàò òåðèòîðèÿòà íà Ãåðìàíèÿ ñ öåë âúçïðåïÿòñòâàíå íà ïðèñúåäèíÿâàíåòî èì êúì ãðóïèðîâêàòà â Ñèðèÿ è Èðàê. Åäèíèÿò îò çàäúðæàíèòå å ïîëçâàë ïàñïîðò íà äðóã ãåðìàíñêè ãðàæäàíèí.
Ïðåäâèä îñíîâàòåëíîòî ïîäîçðåíèå çà ó÷àñòèå íà ïåòèìàòà ãåðìàíñêè ãðàæäàíè â òåðîðèñòè÷íà îðãàíèçàöèÿ, äàííèòå çà îñúùåñòâÿâàíàòà îò òÿõ äåéíîñò è öåëòà íà ïúòóâàíåòî èì, å îöåíåíî, ÷å ïðèñúñòâèåòî èì íà òåðèòîðèÿòà íà Áúëãàðèÿ ïðåäñòàâëÿâà çàïëàõà çà íàöèîíàëíàòà ñèãóðíîñò ïî ñìèñúëà íà ÷ë. 4, àë. 1, ò. 11 è 13 îò Çàêîíà çà Äúðæàâíà àãåíöèÿ "Íàöèîíàëíà ñèãóðíîñò" (ÇÄÀÍÑ). Â òàçè âðúçêà ñà ïðåäïðèåòè íåçàáàâíè äåéñòâèÿ ïî çàäúðæàíå íà ÷åòèðèòå ïúëíîëåòíè ëèöà çà ñðîê îò 24 ÷àñà íà îñíîâàíèå ÷ë.124á, àë.1 îò ÇÄÀÍÑ, âúâ âðúçêà ñ ïðåñòúïëåíèÿ ïî ÷ë. 108à, àë.7 è ÷ë. 109 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ.
Íåïúëíîëåòíèÿò ãåðìàíñêè ãðàæäàíèí å ïðåäàäåí íà ñëóæèòåëè îò Äèðåêöèÿ "Ñîöèàëíî ïîäïîìàãàíå" äî ïðåäàâàíåòî ìó íà ÷ëåíîâå íà ñåìåéñòâîòî ìó â Ãåðìàíèÿ.
Ñúñ çàïîâåä íà ïðåäñåäàòåëÿ íà ÄÀÍÑ íà ÷åòèðè îò ëèöàòà ñà íàëîæåíè ïðèíóäèòåëíè àäìèíèñòðàòèâíè ìåðêè "åêñïóëñèðàíå" è "çàáðàíà çà âëèçàíå â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ". Ìåðêèòå ñà èçïúëíåíè îò êîìïåòåíòíèòå îðãàíè.