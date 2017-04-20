Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ðóñå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
ÄÀÍÑ õâàíà ãåðìàíñêè òåðîðèñòè íà ÃÊÏÏ "Êàïèòàí Àíäðååâî"
Èçòî÷íèê: Ruse24.bg 09:06 / 21.04.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
©
Íà 12 àïðèë ñëóæèòåëè íà Äúðæàâíà àãåíöèÿ "Íàöèîíàëíà ñèãóðíîñò" (ÄÀÍÑ) ñúñ ñúäåéñòâèåòî íà îðãàíè íà ÌÂÐ ñà çàäúðæàëè íà ÃÊÏÏ "Êàïèòàí Àíäðååâî" ïåòèìà ãåðìàíñêè ãðàæäàíè, åäèíèÿò îò êîèòî å íåïúëíîëåòåí. Òå ñà ïúòóâàëè ñ âëàê îò Áóêóðåù çà Èñòàíáóë. Ñúùåñòâóâàò îñíîâàòåëíè ïîäîçðåíèÿ çà ñúïðè÷àñòíîñò íà ëèöàòà êúì òåðîðèñòè÷íà îðãàíèçàöèÿ. Â ïîâåäåíèåòî íà çàäúðæàíèòå ñà óñòàíîâåíè ïðèçíàöè çà ðàäèêàëèçàöèÿ, õàðàêòåðíè çà ò. íàð. ÷óæäåñòðàííè áîéöè-òåðîðèñòè.

Ñïîðåä ñúáðàíèòå äàííè ÷åòèðè îò çàäúðæàíèòå ëèöà ñà îñúùåñòâÿâàëè äåéíîñò ïî ïîäïîìàãàíå íà òåðîðèñòè÷íà îðãàíèçàöèÿ, äåéñòâàùà íà òåðèòîðèÿòà íà Ñèðèÿ è Èðàê. Íåïúëíîëåòíîòî ëèöå å öåëÿëî äà äîñòèãíå òåðèòîðèÿòà íà Ñèðèÿ, êúäåòî äà ñå ïðèñúåäèíè êúì òåðîðèñòè÷íàòà ãðóïèðîâêà. Ãåðìàíñêèòå âëàñòè ñà èì íàëîæèëè çàáðàíà äà íàïóñêàò òåðèòîðèÿòà íà Ãåðìàíèÿ ñ öåë âúçïðåïÿòñòâàíå íà ïðèñúåäèíÿâàíåòî èì êúì ãðóïèðîâêàòà â Ñèðèÿ è Èðàê. Åäèíèÿò îò çàäúðæàíèòå å ïîëçâàë ïàñïîðò íà äðóã ãåðìàíñêè ãðàæäàíèí.

Ïðåäâèä îñíîâàòåëíîòî ïîäîçðåíèå çà ó÷àñòèå íà ïåòèìàòà ãåðìàíñêè ãðàæäàíè â òåðîðèñòè÷íà îðãàíèçàöèÿ, äàííèòå çà îñúùåñòâÿâàíàòà îò òÿõ äåéíîñò è öåëòà íà ïúòóâàíåòî èì, å îöåíåíî, ÷å ïðèñúñòâèåòî èì íà òåðèòîðèÿòà íà Áúëãàðèÿ ïðåäñòàâëÿâà çàïëàõà çà íàöèîíàëíàòà ñèãóðíîñò ïî ñìèñúëà íà ÷ë. 4, àë. 1, ò. 11 è 13 îò Çàêîíà çà Äúðæàâíà àãåíöèÿ "Íàöèîíàëíà ñèãóðíîñò" (ÇÄÀÍÑ). Â òàçè âðúçêà ñà ïðåäïðèåòè íåçàáàâíè äåéñòâèÿ ïî çàäúðæàíå íà ÷åòèðèòå ïúëíîëåòíè ëèöà çà ñðîê îò 24 ÷àñà íà îñíîâàíèå ÷ë.124á, àë.1 îò ÇÄÀÍÑ, âúâ âðúçêà ñ ïðåñòúïëåíèÿ ïî ÷ë. 108à, àë.7 è ÷ë. 109 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ.

Íåïúëíîëåòíèÿò ãåðìàíñêè ãðàæäàíèí å ïðåäàäåí íà ñëóæèòåëè îò Äèðåêöèÿ "Ñîöèàëíî ïîäïîìàãàíå" äî ïðåäàâàíåòî ìó íà ÷ëåíîâå íà ñåìåéñòâîòî ìó â Ãåðìàíèÿ.

Ñúñ çàïîâåä íà ïðåäñåäàòåëÿ íà ÄÀÍÑ íà ÷åòèðè îò ëèöàòà ñà íàëîæåíè ïðèíóäèòåëíè àäìèíèñòðàòèâíè ìåðêè "åêñïóëñèðàíå" è "çàáðàíà çà âëèçàíå â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ". Ìåðêèòå ñà èçïúëíåíè îò êîìïåòåíòíèòå îðãàíè.










Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
+2
 
 
Àìà òåçè ñà îò íîâèòå "ãåðìàíöè" íàëè? Îíåçè ìóðãàâè÷êèòå. Íå ìè ñå âÿðâà Õàíñ, Ëþäâèã èëè Ìàðèî Ãüîòöå äà òðúãíàò äà ïðàâÿò ðåâîëþöèÿ ðŸ˜€
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Àïðèë 2017 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Àêòóàëíè òåìè
Ïðîñòðåëÿõà Ìèòüî Î÷èòå â Ñëúí÷åâ áðÿã
Âåëèêäåí 2017
Ëåâñêè - Äóíàâ 21/04/17
Çèìà 2016/2017 ã.
Ïðåäñðî÷íè ïàðëàìåíòàðíè èçáîðè 2017 ã.
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Ðóñå è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Ðóñåíöè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2009 - 2016 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ruse24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Ruse24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà. Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Ruse24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: