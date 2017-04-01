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Âòîðè äîì íà óæàñèòå â Áàíêÿ! Ìîðÿò ñòàðöè êàòî ìóõè çàðàäè èìîòè!
Èçòî÷íèê: Ruse24.bg 12:02 / 21.04.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Âòîðè äîì íà óæàñèòå ðàçñëåäâà ïîëèöèÿòà è ïðîêóðàòóðàòà. Òîé îòíîâî å íà ä-ð Éîðäàíêà Íåôåðîâà è ñå íàìèðà â Áàíêÿ. Â íåãî ñà áèëè îòêðèòè 30 ñòàðöè, à â ìîìåíòà èì ñå ïðàâÿò èçñëåäâàíèÿ äàëè ñà áèëè óïîÿâàíè êàòî îáèòàòåëèòå íà õîñïèñà â Åëèí Ïåëèí, ïèøå "Òåëåãðàô". 

Íîâèíàòà ïîòâúðäèõà îò ïðîêóðàòóðàòà è ÌÂÐ. Ïúðâèÿò äîì çà ñòàðè õîðà â Åëèí Ïåëèí áåøå ùóðìóâàí ïðåäè ñåäìèöà ñëåä ñèãíàë íà ïåíñèîíåð, ÷å å áèë óïîåí è íàêàðàí äà ñè ïðåõâúðëè èìîòèòå íà ñîáñòâåíè÷êàòà íà äîìà. ×åíãåòà è ñëóæèòåëè îò ÐÇÈ îòêðèõà óïîéêè è íàðêîòè÷íè ëåêàðñòâà, à äîêóìåíòè çà òÿõ-íå. 

Â ðåçóëòàò áÿõà àðåñòóâàíè ä-ð Íåôåðîâà, ïîëèöàÿò îò 9 ÐÏÓ Áèñåð Äîêòîðîâ è çàì.-øåôúò íà õîñïèñà Áîéêî Ñòîÿíîâ. 

Âåäíàãà ñëåä êàòî ñëó÷àÿò ñ õîñïèñà â Åëèí Ïåëèí çàïî÷íàë äà ñå ðàçïëèòà, ÷åíãåòà, ïðîêóðîðè, ñîöèàëíè è åêñïåðòè îò ÐÇÈ âëåçëè è â äîìà íà Íåôåðîâà â Áàíêÿ. Ïðîâåðêà ïîêàçàëà, ÷å òîé ðàáîòåë íà ÷åðíî, êàòî íå áèëè îòêðèòè äîêóìåíòè íèòî êîëêî îáèòàòåëè èìà âúòðå, íèòî îòêîãà ñà òàì, íà ïðàêòèêà íÿìàëî íèêàêâà îò÷åòíîñò, ñïîäåëèõà îáâèíèòåëè. Ïî äóìèòå èì òàì áèëè îòêðèòè 30 âúçðàñòíè õîðà. 

Òúé êàòî èìàëî ñúìíåíèÿ, ÷å è òàì ãè óïîÿâàò, âçåëè ïðîáè îò óðèíàòà èì çà èçñëåäâàíèÿ. Ìåñòíè õîðà, êîèòî æèâåÿò áëèçî äî õîñïèñà â Áàíêÿ, ðàçêàçàõà, ÷å îò äîìà ïðåäè äâå ãîäèíè èç÷åçíàë äÿäî. Òîé áèë îòêðèò ïî-êúñíî óäàâåí â ãüîë áëèçî äî æ.ï. ëèíèèòå. 

"Òîãàâà ñå ãîâîðåøå, ÷å ñàì å èçáÿãàë, íî ñå å óäàâèë. Íèêîé ïîâå÷å íå ïîâäèãíà òåìàòà", êîìåíòèðàõà õîðà îò Áàíêÿ. 

Òåïúðâà ñïåöåêèïà îò ÷åíãåòà è ïðîêóðîðè ùå ïðîâåðÿâà äàëè õîðàòà îò äîìà íà óæàñèòå â Áàíêÿ èìàò áëèçêè, ïðåõâúðëÿëè ëè ñà èìîòè íà Íåôåðîâà è êàê ñà ïîïàäíàëè òàì. Èçèñêàíà å è ñïðàâêà îò êìåòñòâîòî êîëêî ñìúðòíè àêòà ñà èçäàäåíè íà îáèòàòåëè íà äîìà. Â Åëèí Ïåëèí òå ñà 9 çà ãîäèíà è òðè ìåñåöà. 

Çà ñèíà íà ä-ð Íåôåðîâà - Áîæèäàð ïúê âå÷å å èçäàäåíà åâðîïåéñêà çàïîâåä çà àðåñò. Òîé å òúðñåí îò Ãåðìàíèÿ, çàùîòî å óëè÷åí, ÷å å òî÷èë êðåäèòíè êàðòè. Ó íàñ ãî äèðÿò çà ðàçïèò â àôåðèòå ñ èìîòíèòå èçìàìè. Ñàìàòà äîêòîðêà, êîÿòî å íåâðîëîæêà è ðàáîòè â 3-òà ãðàäñêà áîëíèöà â Ñîôèÿ, îáÿâè ïðåäè íÿêîëêî äíè, ÷å õîðàòà ñàìè é ïðåõâúðëÿëè èìîòèòå ñè, à òÿ íå ãè óïîÿâàëà. 

Ðàéîííàòà ïðîêóðàòóðà â Åëèí Ïåëèí îáÿâè â÷åðà, ÷å ñà ïîâäèãíàòè îáâèíåíèÿ âå÷å íà ä-ð Íåôåðîâà, ïîëèöàÿò Äîêòîðîâ è Áîéêî Ñòîÿíîâ, çàòîâà, ÷å äúðæàëè äâà äíè äÿäî Äèìèòúð óïîåí â äîìà íà óæàñèòå. Äåÿíèåòî áèëî èçâúðøåíî ïî íà÷èí îïàñåí çà çäðàâåòî íà ïîñòðàäàëèÿ, ÷ðåç îãðàíè÷àâàíå íà âúçìîæíîñòòà çà ñâîáîäíî ïðèäâèæâàíå è ïðèëàãàíå íà ëåêàðñòâåíè ïðåïàðàòè, ñúäúðæàùè íàðêîòè÷íè âåùåñòâà. Îñâåí òîâà Íåôåðîâà äúðæàëà çàáðàíåíè èëà÷è áåç ðàçðåøåíèå. 

Ñòàâà âúïðîñ çà àìïóëà Ôåíòàíèë, òàáëåòêè Ëåêñîòàí, Òðàìàäîë è Êñàíàêñ, ñ êîèòî áèëè óïîÿâàíè ñòàðöèòå.









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