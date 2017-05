Вещаят победа за България на "Евровизия"!

© Нашият представител на тазгодишната "Евровизия" - Кристиан Костов, ще спечели конкурса, вещаят медиите в Англия, пише "Телеграф". 17-годишният брюнет ще изпее баладата Beautiful Mess и след като направи фурор в Лондон, музикалните критици смятат, че първото място за него е мисия възможна. Букмейкърите, които доскоро даваха челна позиция за Италия, а след нея нареждаха песните на Белгия, Швеция и Португалия, вече приемат залози за победа за Кристиан.

Като за това спомогнало и убедило меломаните успешното му представяне в различни европейски столици като част от промоционалното турне за "Евровизия". Друг огромен тласък за Кристиан Костов и България се явява и оттеглянето на Русия от надпреварата. Костов е с руски произход и влезе детската версия на The Voice, преди да се премести в България, припомня британският вестник "Метро".

Докато Русия няма да гласува за свой кандидат тази година, то големи групи от населението биха подкрепили Крис. България все повече се приближава до първите места, след като If Love Was A Crime на Поли Генова завърши четвърта миналата година, отбелязват наблюдатели. Тази година малко или много ще бъде битката на момчетата, защото прогнозите за първи позиции са именно за соло изпълнители, като за най-труден за побеждаване се счита Франческо Габиани. Младостта му и вокалната сила на Крис обаче му дават сериозно предимство, а видеото му и каналът му на "Евровизия" в Youtube вече са преминали 2,5 млн. гледания. Кристиан излиза на сцена според жребия в четвъртък, 11 май, а финалът е на 13 май.