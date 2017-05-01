Уникални рисунки по къщите на пловдивско село възкресиха култови личности!

© Ruse24.bg виж галерията Уникални рисунки по фасадите на къщи в пловдивско село. За това информира читател на Plovdiv24.bg, който през уикенда е пътувал към Старосел. Става въпрос за Старо Железаре, а портретите на известни личности са буквално върху почти всички сгради по централния път. Айнщайн, Дейвид Боуи, Анджелина Джоли, Сталин, Людмила и Тодор Живкови, Мая Манолова, Волен Сидеров, Ясер Арафат, Леонид Брежнев, Марлон Брандо, Христо Стоичков, Джон Ленън са само част от образите, нарисувани по фасадите в селото. Запознати отбелязват, че преди време тук се е провел Фестивал на стенна живопис под надслов "Село на индивидуалности/Изкуство за социална промяна".