ÊÀÒ èçëèçà ïî óëèöèòå çàðàäè øîôèðàíåòî ñ ïúëíà ãàç, ùå èìà è êàìåðè

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Çà îãðàíè÷àâàíå íà øîôèðàíåòî ñ "ïúëíà ãàç" ñà ïëàíèðàíè ñïåöèàëèçèðàíè îïåðàöèè. Ïðè ïúðâàòà å ïðåäâèäåíî àâòîïàòðóëè äà ñëåäÿò çà ñêîðîñòòà â ðàéîíèòå íà ó÷åáíèòå çàâåäåíèÿ â ïèêîâè ÷àñîâå, ïðåäè çàïî÷âàíå è ïðè ïðèêëþ÷âàíå íà ó÷åáíèòå çàíÿòèÿ. Â ðàìêèòå íà ñëåäâàùàòà àêöèÿ åêèïè íà "Ïúòíà ïîëèöèÿ" ùå áúäàò ðàçïîëîæåíè â ó÷àñòúöè ñ êîíöåíòðàöèÿ íà ïúòíîòðàíñïîðòíè ïðîèçøåñòâèÿ.
Ïðè òðåòàòà àêöåíò ùå áúäàò ìàëêèòå íàñåëåíè ìåñòà, êúäåòî ñêîðîñòòà ùå ñå êîíòðîëèðà îò îáîðóäâàíè ñ òåõíè÷åñêè ñðåäñòâà ïàòðóëíè àâòîìîáèëè. È çà òðèòå îïåðàöèè ùå áúäàò èçïîëçâàíè âñè÷êè íàëè÷íè ìîáèëíè è ñòàöèîíàðíè êàìåðè. Îñâåí ñïåöèàëèçèðàíèòå àêöèè, ñëóæèòåëè íà "Ïúòíà ïîëèöèÿ" ùå ïðîâåäàò è ïðåâàíòèâíè áåñåäè ñúñ ñðåäíîøêîëöè. Æåëàåùèòå äà ñå ïðèñúåäèíÿò êúì ²V Ãëîáàëíà ñåäìèöà íà ÎÎÍ çà ïúòíà áåçîïàñíîñò ìîãàò äà ñå ðåãèñòðèðàò íà àäðåñ https://www.unroadsafetyweek.org/en/home, êúäåòî äà ïóáëèêóâàò ïëàíèðàíè èíèöèàòèâè è äåéíîñòè, êàêòî è ðåçóëòàòèòå îò òÿõ.
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