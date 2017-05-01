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|Áúëãàðèÿ å â êëèíè÷íà äåìîãðàôñêà ñìúðò
Â Áúëãàðèÿ ïðåç 2016 ã. ñà ñå ðîäèëè áëèçî 65 õèëÿäè äåöà è ñà ïî÷èíàëè îêîëî 107 õèëÿäè äóøè. Ðàçëèêàòà å îòðèöàòåëíà è å îêîëî 50 õèë. äóøè. Òîâà êàçà äèðåêòîðúò íà Äåìîãðàôñêèÿ èíñòèòóò êúì Áúëãàðñêàòà àêàäåìèÿ íà íàóêèòå è èçêóñòâàòà àêàäåìèê Ïåòúð Èâàíîâ.
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