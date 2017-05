КЗП: Внимавайте какво включват пакетите за лятна почивка

© Ако продаденият от хотелиера или туроператора пакет за лятната почивка включва чадъри и шезлонги на плажа, това е задължение, което трябва да бъде изпълнено. В противен случай Вие имате право да предявите претенция, както за всяка друга включена в предварително избрания пакет услуга, която хотелиерът не е в състояние да Ви предостави. Това заяви председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов пред БТВ, съобщиха от пресцентъра на КЗП. Маргаритов уточни, че предоставянето на подобни допълнителни услуги като чадъри и шезлонги не е в пряка връзка с наименованието на пакета. Наредбата, с която официално се въвежда понятието "All Inclusive", изброява изчерпателно услугите, които задължително трябва да бъдат предоставени под тази формулировка и сред тях чадъри и шезлонги не фигурират.



"Хората се облъчвани с най-различни оферти от типа Ultra All Inclusive и т. н., но подобни легални дефиниции няма и е въпрос на интерпретация на тези, които ги предлагат. Например, най-вероятно ще Ви бъде обещано, че с пакета Ultra All Inclusive ще получите чадър и шезлонг на плажа. Ако след като по категоричен начин е било поето подобно задължение от самия хотелиер или туроператор, когато Ви е продал този пакет и в него е записано, че освен закуска, обяд, вечеря, басейн и т. н. ще имате възможност да ползвате в рамките на тази цена и чадър и шезлонг на плажа пред хотела и това не Ви бъде предоставено, Вие имате право да предявите претенция", обясни Маргаритов.



Председателят обърна внимание на това, че по-често разочарованието е резултат от разминаването между очакванията на потребителя и реално полученото. "Очакванията не само на българския потребител, но ние най-вече говорим за нашите сънародници, са че срещу сравнително малка сума би трябвало да получат всичко, за което биха могли да се сетят. Повечето хора нямат възможност да си купят нещо скъпо, затова е добре да обръщаме внимание какво точно ни се предлага с офертите и очакванията ни да не надхвърлят това, което е в рамките на разумното за предложените услуги с оглед на цената, която се изисква да заплатим за тях", препоръча Маргаритов. И подчерта, че "потребителите имат привилегията да разполагат с повече права, отколкото ответната страна и трябва да ги знаят и да ги отстояват".



Той припомни, че за всеки проблем като разминаване между обещаното и реално предоставеното, несъответствие на категоризацията или липса на определен тип услуги потребителите могат да потърсят съдействие от самия хотелиер или от туроператора, когато резервацията е чрез посредник. Ако не получат необходимото внимание и грижа, биха могли да сезират Комисията.



На финала на разговора Маргаритов потвърди, че проверките във връзка с предстоящия летен сезон вече са започнали. Проверяват се първо обектите, в които миналото лято са установени нарушения. Контролът ще продължи през целия летен сезон, като ще обхване и предлагането на алкохол в All Inclusive пакетите.