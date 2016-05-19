Ïóòèí: Ñëàâÿíñêàòà ïèñìåíîñò äîéäå ïðè íàñ îò ìàêåäîíñêàòà çåìÿ

"Çà íàñ íàãðàäàòà å îùå ïî-âàæíà, çàùîòî å ïðèñúäåíà çà 2016 ã., êîãàòî íèå îòáåëÿçàõìå 1100-ãîäèøíèíà â ïàìåò íà Ñâåòè Êëèìåíò Îõðèäñêè, íàøèÿ íàé-èçâåñòåí ñâåòåö, íàé-äîáðèÿ ó÷åíèê íà ñâåòèòå áðàòÿ Êèðèë è Ìåòîäèé. Òîâà å íàøà îáùà ïàìåò, çà íàøèòå ïðîñâåòèòåëè. Òîâà íè äàâà íàäåæäà, ÷å ùå îïàçèì òÿõíîòî ó÷åíèå è íàäåæäà çà áúäåùåòî", çàÿâè Èâàíîâ.
"Íå å âàæíî êîé îòêúäå å ìèíàë - òîâà íå å åâðîïåéñêè ïîäõîä. Âàæíîòî å, ÷å áëèçî 300 ìèëèîíà ïèøàò è ÷åòàò íà êèðèëèöà è â êðàÿ íà êðàèùàòà îáîãàòÿâàò åâðîïåéñêàòà êóëòóðà. Êàêâî çíà÷åíèå èìà îòêúäå ñà ìèíàëè?". Òàêà áúëãàðñêèÿò ïðåìèåð Áîéêî Áîðèñîâ êîìåíòèðà èçêàçâàíåòî íà Ïóòèí.
"Ó÷óäâà ìå, ÷å ïðåçèäåíòúò íà íàé-ãîëÿìàòà ñëàâÿíñêà äúðæàâà íå ïîçíàâà èñòîðèÿòà íà ñëàâÿíñêèòå íàðîäè. Ðóñèÿ, êîÿòî ãîâîðè çà ñëàâÿíñòâîòî, çà ïðàâîñëàâèåòî, íå ïîçíàâà èñòîðèÿòà", êîìåíòèðà âîåííèÿò ìèíèñòúð Êðàñèìèð Êàðàêà÷àíîâ.
Âúíøíèÿò íè ìèíèñòúð Åêàòåðèíà Çàõàðèåâà ïúê íàïèñà âúâ Ôåéñáóê:
"Íà 29-òè àïðèë 2012 ã. Ïàòðèàðõúò íà Ìîñêâà è öÿëà Ðóñèÿ Êèðèë êàçà íà ïðåçèäåíòà Ïëåâíåëèåâ â Ñîôèÿ: "Áúëãàðèòå ïðåíåñîõà êíèæíàòà ãðàìîòíîñò â Ðóñèÿ. Íàó÷èõ, ÷å ðóñêèÿò ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí äíåñ ñå å îáúðíàë êúì ìàêåäîíñêèÿ ñè êîëåãà Ãåîðãè Èâàíîâ ñ äóìèòå: "Ïèñìåíîñòòà äîéäå ïðè íàñ îò ìàêåäîíñêàòà çåìÿ." Ëèäåðúò íà íàøàòà ïðèÿòåëñêà þãîçàïàäíà ñúñåäêà îòãîâàðÿ, ÷å ñâåòèòå áðàòÿ Êèðèë è Ìåòîäèé ñà äóõîâíè ó÷èòåëè íà ìàêåäîíñêèÿ íàðîä, à ñâåòè Êëèìåíò Îõðèäñêè å íàé-èçâåñòíèÿò ìàêåäîíñêè ñâåòåö.
Íåêà äà íàïðàâèì íÿêîëêî óòî÷íåíèÿ: Ñúçäàâàíåòî íà ïèñìåíîñòòà å ñòàíàëî ïî âîëÿòà è ñ ó÷àñòèåòî íà áúëãàðñêàòà äúðæàâà è íåñëó÷àéíî áúëãàðñêèÿò âëàäåòåë Áîðèñ Ïúðâè ïðèñúñòâà âúâ âñè÷êè ñòàðîñëàâÿíñêè êíèãè êàòî öàð Áîðèñ Ìèõàèë - Ïîêðúñòèòåë, âúâåæäàù âÿðàòà è ïèñìåíîñòòà. Íå ìîæå äà íå íè ðàäâà, ÷å âå÷å è äúðæàâíèòå ãëàâè íà äðóãè ñòðàíè ñè ÷åñòèòÿò âçàèìíî íàé-ñâåòëèÿ áúëãàðñêè ïðàçíèê.
Òîâà íåñúìíåíî å ïðèçíàíèå çà ïðèíîñà êúì åâðîïåéñêàòà è ñâåòîâíàòà êóëòóðà íà ñòðàíàòà íè, êúäåòî êèðèëèöàòà å ñúçäàäåíà è îòêúäåòî ñå å ðàçïðîñòðàíèëà êúì äðóãè ñòðàíè è íàðîäè. Áëàãîäàðåíèå íà Áúëãàðèÿ êèðèëèöàòà å âå÷å è âúðõó áàíêíîòèòå îò åäèííàòà åâðîïåéñêà âàëóòà. Ïðàçíèêúò íå å ñàìî íàø, à êèðèëèöàòà å îáùà. Íî çíàéòå, ÷å ïîìíèì èñòîðèÿòà ñè è çàòîâà ñìå ãîðäè. Íèùî ïîâå÷å íå ìîãà äà äîáàâÿ îò òîçè ñòèõ íà Èâàí Âàçîâ: "×å è íèé ñìå äàëè íåùî íà ñâåòúò è íà âñè ñëîâåíå êíèãà äà ÷åòàò".