×óäÿò ñå êúäå äà ìîíòèðàò ìîáèëíèòå ðàäàðè íà íîâèòå ïàòðóëêè

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Èçòî÷íèê: Ruse24.bg 11:26 / 01.06.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Â íîâèòå ïàòðóëíè àâòîìîáèëè íå ìîãàò äà ñå ìîíòèðàò ìîáèëíèòå ñíèìàùè ðàäàðè. Ïðîáëåìúò å, ÷å ñòúêëàòà íà íîâèòå àâòîìîáèëè "Êèà" ñà ñ ðàçëè÷åí íàêëîí è äðóã êâàðöîâ ñúñòàâ îò òåçè íà äîñåãàøíèòå îïåëè, ïîòâúðäè ïðåä "Òðóä" øåôúò íà "Ïúòíà ïîëèöèÿ" ñòàðøè êîìèñàð Áîéêî Ðàíîâñêè.

Ñïîðåä ñïåöèàëèñòè áèëî íåâúçìîæíî äà ñå ñíèìà îò êàïàêà èëè ïîêðèâà íà ïàòðóëêàòà. Çàòîâà ñåãà ïðåäñòîÿò ïðîáè êàìåðàòà äà ñå ìîíòèðà îòçàä â ïîëèöåéñêèÿ àâòîìîáèë è òîé äà çàñòàâà êðàé ïúòÿ ñ îòâîðåí çàäåí êàïàê.

Â ñúùîòî âðåìå ñòàíà ÿñíî, ÷å ÌÂÐ å îòêàçàëî äà ïëàòè íà áðèòàíñêà ôèðìà çà ïîääðúæêà íà åäèíñòâåíàòà ó íàñ ñèñòåìà çà çàñè÷àíå íà ñðåäíà ñêîðîñò. Çàòîâà âå÷å ñåäìè ìåñåö íå ðàáîòÿò êàìåðèòå ïðè òóíåëà íà ìàãèñòðàëà "Ëþëèí".

Ñèñòåìàòà å îò äâå äâîéêè êàìåðè è ñúðâúð, ìîíòèðàí íà ïåòèÿ åòàæ â ñãðàäàòà íà Äèðåêöèÿ íà ïîëèöèÿòà â ñòîëè÷íèÿ êâàðòàë "Ìëàäîñò". Êóïåíà å çà 240 000 ëåâà è å ïóñíàòà åêñïåðèìåíòàëíî ïðåç 2014 ã. Çàïî÷âà äà ñíèìà è ïðåç 2016 ã. äîñòèãà ìàêñèìàëåí êàïàöèòåò îò 30 000 çàñíåòè íàðóøåíèÿ.

Îáùî äî çëîïîëó÷íîòî é ñïèðàíå ïðåç äåêåìâðè ì.ã. ñà çàñå÷åíè íàä 60 000 äæèãèòè. Â "Ïúòíà ïîëèöèÿ" áèëà ñúçäàäåíà ñïåöèàëíà ãðóïà, êîÿòî äà îáðàáîòâà ñíèìêèòå è äà ïðàùà åëåêòðîííè ôèøîâå.










Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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"ÌÂÐ å îòêàçàëî äà ïëàòè íà áðèòàíñêà ôèðìà çà ïîääðúæêà íà åäèíñòâåíàòà ó íàñ ñèñòåìà çà çàñè÷àíå íà ñðåäíà ñêîðîñò"...Åâàëà, óìíèöè! Íàëè àêî ðàáîòè ùå ñè èçáèåòå ïàðèòå çà îòðèöàòåëíî âðåìå ïðè òåçè 30 000 çàñíåòè íàðóøåíèÿ ãîäèøíî! Ùî çà êàïàöèòåòè ðàáîòÿò òàì, íå ìè å ÿñíî. Íî âñÿêî áåçäåéñòâèòå îò òÿõíà ñòðàíà ñè èìà æåñòîêà öåíà - çàðàäè òîòàëíàòà ëèïñà íà êîíòðîë îò ñòðàíà íà ÌÂÐ è èíñòèòóöèèòå Áúëãàðèÿ å íà ïúðâî ìÿñòî â Åâðîïà ïî ñìúðòíîñò íà ïúòÿ.
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Íîðìàëíî-ïîðú÷êàòà å ìèíàëà ïàðè÷êèòå ñà ðàçïðåäåëåíè ïî ïðåäíàçíà÷åíèå-íà êîãî ìó ïóêà ,÷å íå ñòàâàò.Ïîðú÷êèòå ñå ïðàâÿò çà äà ãè ñïå÷åëè íàøèÿ ÷îâåê,ñ êîãîòî ñìå ñå ðàçáðàëè çà ðåñòî.Äàëè ñòàâàò äàëè íå ñòàâàò å ñúâñåì äðóãî íåùî.Ïðèìåðè êîëêîòî ùåø-â ÌÂÐ -Êðàéñëåðè,Áúðçà ïîìîù ÑÔ Ðåíî ñ 6 ñêîðîñòè,íàðîäíîòî ñúáðàíèå -Ïàñàòè,Ãîðñêîòî -Òîéîòè äåòî çàìèíàâàò äèðåêòíî çà ÓÁÎ.
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