Òîâà êðúñòîâèùå âîäè êëàñàöèÿòà çà íàé-âåëèêà èíæåíåðíà ìèñúë â Áúëãàðèÿ

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Äðóãè ïúê ñà â ñèòóàöèÿ íà ðóñêà ðóëåòêà äàëè ùå ïðåìèíàò, áåç äà íàïðàâÿò êàòàñòðîôà è ïîñòðàäàò. Ïîæåëàâàìå íà âñè÷êè åâðîïåéöè ïðåç 2019 ã. äà ïðåìèíàò óñïåøíî, áåç äà ïîñòðàäàò ïðåç ñúùîòî êðúñòîâèùå, çà äà ñå íàñëàäÿò íà êóëòóðíî-èñòîðè÷åñêèòå îáåêòè, íàìèðàùè ñå â Ïëîâäèâ. Ìåäàëèòå è ïîõâàëèòå çà èçìèñëèëèòå òàçè ïúòíà èíôðàñòðóêòóðà, íà îêîëîâðúñòåí ïúò, îñòàâÿìå íà âàñ, âîäà÷èòå íà ÌÏÑ, ëè÷íî äà èì ãè âðú÷âàòå.
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