Романтичен младеж умили хиляди във Фейсбук

© виж галерията Младеж реши да изрази любовта към приятелката си по изключително романтичен начин. Той изписа посланието "Добро утро, Йоана" с... цветя. Снимка на трогателното обяснение бе публикувана и във Фейсбук, където веднага предизвика десетки коментари. Кадърът е заснет в Студентски град в столицата.