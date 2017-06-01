Ïî÷èíà êîìàíäèðúò íà ïàäíàëèÿ â ìîðåòî âåðòîëåò "Ïàíòåð" êàïèòàí Ãåîðãè Àíàñòàñîâ

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Ïðèïîìíÿìå, ÷å ïî âðåìå íà òàêòè÷åñêîòî ó÷åíèå "×åðíî ìîðå - 2017 ã." äíåñ, 9 þíè, â 12.30 ÷àñà, ïðè ìàíåâðà ñëåä èçïúëíåíà çàäà÷à "àðòèëåðèéñêà ñòðåëáà ïî íàäâîäíà öåë", âåðòîëåò AS "Ïàíòåð" - 565 MB ïàäíà âúâ âîäèòå íà ×åðíî ìîðå íà 7 ìèëè èçòî÷íî îò óñòèåòî íà ðåêà Êàì÷èÿ. Âåðòîëåòúò å îò ñúñòàâà íà âîåííî ôîðìèðîâàíèå 36 940. Ïðåäïðèåòè ñà íåçàáàâíè ñïàñèòåëíè äåéñòâèÿ, ïðè êîèòî ÷ëåíîâåòå íà åêèïàæà ñà èçâàäåíè îò âîäàòà è ñà òðàíñïîðòèðàíè íà áîðäà íà íàìèðàùèòå ñå â áëèçîñò âîåíåí êàòåð è ôðåãàòà. Ïðè èíöèäåíòà ÷ëåíîâåòå íà åêèïàæà íà ôðåãàòà "Äðúçêè" è âîäîëàçåí åêèï ñà äåéñòâàëè íåçàáàâíî çà îêàçâàíå ïúðâà ïîìîù íà ïîñòðàäàëèòå.

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