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12-ãîäèøíîòî ðîì÷å ðèòíàëî ëåêàðêàòà çà êåô
Èçòî÷íèê: Ruse24.bg 14:48 / 18.06.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© bTV
12-ãîäèøíîòî ìîì÷å, ðèòíàëî ôåëäøåðêà ñëåä êàòî òÿ ñå îòçîâà íà ñïåøåí ñèãíàë çà ïîñòðàäàë ìúæ, ÿ íàïàäíàëî "îò êåô".

Ðîñèöà Ãîäæîâñêà ñå îòçîâàëà íà ñïåøåí ñèãíàë çà ïîðÿçàí ìúæ. Íà ìÿñòî å èìàëî ãîëÿìà êîìïàíèÿ, êîÿòî å ïðàçíóâàëà è ñëåä ñêàíäàë ìåæäó äâàìà ìúæå, åäèíèÿò ïîðÿçâà ðúêàòà ñè ñ ÷àøà è ñúñåäèòå âèêàò ñïåøåí åêèï.

Ñïîðåä òÿõ ìåäèöèòå ñå çàáàâèëè íàé-ìàëêî ñ ïîëîâèí ÷àñ è òîâà å ïðåäèçâèêàëî àãðåñèÿòà íà ìîì÷åòî. Îò ñïåøíèÿ öåíòúð îòðè÷àò äà èìà çàêúñíåíèå.

Ìîì÷åòî è íåãîâèòå ðîäèòåëè ïîñðåùíàõà åêèïà íà bTV ñúñ çàïëàõè è àãðåñèÿ. Âúïðåêè òîâà ðåïîðòåð íà ìåäèÿòà íàìåðè ìîì÷åòî, êîåòî îòãîâîðè, ÷å ðèòíàëî ôåëäøåðêàòà "îò êåô".

Ïðè ïðîâåðêà â ñïåøíèÿ öåíòúð å óñòàíîâåíî, ÷å ëèíåéêàòà å ïðèñòèãíàëà íà àäðåñ íà ÷åòâúðòàòà ìèíóòà îò ïîäàâàíåòî íà ñèãíàëà.

Íàïàäíàòàòà ôåëäøåðêà çàÿâè, ÷å ùå ñè òúðñè ïðàâàòà ïî ñúäåáåí ïúò. Çà 13 ãîäèíè ñòàæ â ñèñòåìàòà ïîäîáåí èíöèäåíò é ñå ñëó÷âà çà ïúðâè ïúò.










Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Àìè, õàéäå ñòèãà ñ òåçè ðîìè, ðîìêè.....ðîì÷åòà...!!!! Òîçè å åäèí 12 ãîäèøåí ÖÈÃÀÍÈÍ, êîéòî ðàçáèðà, êàêâî ïðàâè è çàñëóæàâà åäíî ÃÎËßÌÎ áóêîâî äúðâî â ãëàâàòà....
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Êâî "ðîì÷å"áå èäèîòè,áàø ÌÀÍÃÀË å áèë òîÿ!ðŸ˜ 
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Çà êåô äà ïëàòè áàùàòà óíèæåíèåòî íà ëåêàðêàòà ñ ãëîáà è ìàëêî äà ãî ïîîáðàáîòè ìèëèöèÿòà
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Àáå çàùî êàòî èìà áîëíè â ìàõàëèòå íå õîäÿò ïîëèòèöèòå äà ñè ãè ëåêóâàò ????? Äà ðèòàò òÿõ
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Ìàìè÷êàòà òè ãíóñåí ìàíãàë...
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kav e toz obor det jiveiat tez ste ymrat ot zarazi ..4yda se daje kak se naviva bial 4ovek da otide do tam yjas..
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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