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Ðàçðåäåíî óèñêè è âîäêà ìåíòå ïðîäàâàò â ëåòíèòå êóðîðòè
Èçòî÷íèê: Ruse24.bg 10:39 / 19.06.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Óèñêè ñ âîäà è âîäêà ìåíòå ìàñîâî ùå ñå ñåðâèðà ïðåç òîçè òóðèñòè÷åñêè ñåçîí ïî ìîðåòî, ñúîáùàâà âåñòíèê "Ìîíèòîð". Âå÷å íàëèöå ñà è ïúðâèòå çàñå÷åíè ïðîáè, êîèòî ïîêàçâàò, ÷å óèñêèòî å ñ 20-ãðàäóñîâîâî àëêîõîëíî ñúäúðæàíèå âìåñòî ñòàíäàðòíèòå 43, êîåòî ùå ðå÷å, ÷å å ñåðèîçíî ðàçðåäåíî ñ âîäà.

Âîäêàòà ïúê å äîðè ïî-ñèëíà îò ïðåïîðú÷èòåëíîòî, òÿ íàäõâúðëÿ äàæå íàé-ñåðèîçíèòå ðóñêè ñòàíäàðòè, êîèòî ñà äî 56 àëêîõîëíè ãðàäóñà.

15 ïðîáè, âçåòè îò ìèòíèöèòå, çäðàâíîòî ìèíèñòåðñòâî è Êîìèñèÿòà çà çàùèòà íà ïîòðåáèòåëèòå, ðåãèñòðèðàò àëêîõîëíî ñúäúðæàíèå íàä 60 ãðàäóñà.

Âñè÷êèòå òåçè öèôðè ïîäñêàçâàò, ÷å íàé-ìàñîâèòå íàïèòêè çà ëÿòîòî ñëåä áèðàòà ñà ÷èñòî ìåíòå, êàòåãîðè÷íè ñà åêñïåðòè è ëåãàëíè ïðîèçâîäèòåëè íà àëêîõîë.

"Âñÿêà åäíà íàïèòêà òðÿáâà äà ñå ïðîèçâåæäà ïî óòâúðäåí ñòàíäàðò. Àëêîõîëíîòî ñúäúðæàíèå òðÿáâà äà å â òî÷íî îïðåäåëåíè êîëè÷åñòâà è äîðè íàé-ìàëêîòî îòêëîíåíèå ìîæå äà ãîâîðè çà äîìàøíî èëè ãàðàæíî ïðîèçâîäñòâî", îáÿñíÿâàò ãîëåìè ïðîèçâîäèòåëè íà ñïèðòíè íàïèòêè.

Çàðàäè çà÷åñòèëèòå ñëó÷àè íà ôàëøèâ àëêîõîë ïî ìîðåòî îùå îò íà÷àëîòî íà ëåòíèÿ ñåçîí îò ÌÂÐ è Àãåíöèÿ "Ìèòíèöè" çàïî÷íàõà ìàñèðàíà àêöèÿ ñ êîäîâî íàèìåíîâàíèå "Àêöèçè". Ðàçñëåäâàùèòå âå÷å óñòàíîâèëè è îò êîè ãðàäîâå ïðèñòèãàò ìåíòåòàòà.

Âàðíåíñêèÿò ðåãèîí áèë çàðåæäàí îò Âåëèêî Òúðíîâî è îêîëíèòå ñåëà, êúäåòî íÿêîëêî ãàðàæà è èçîñòàâåíè öåõîâå áèëè ïðåâúðíàòè â èìïðîâèçèðàíè ôàáðèêè çà àëêîõîë.

Áóðãàñ, â áëèçîñò äî êîéòî ñå íàìèðàëè åäíè îò íàé-îáîðîòíèòå íè êóðîðòè, ïúê ÷åðïåë çàïàñè îò Ïëîâäèâ, Ñòàðà Çàãîðà è Ïàçàðäæèê.

Êðàéíèòå ñåëöà êúì Øàáëà ïúê ïîëó÷àâàëè äîñòàâêè îò Øóìåí. Çà âñÿêî åäíî íàïðàâëåíèå ñè èìàë îòãîâîðíèê.










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