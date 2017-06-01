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Ìúæ òúðñè èñòèíàòà çà ìúðòâàòà ñè ñúïðóãà, èñòîðèÿòà ìó ùå âè îñòàâè áåç äóìè
Èçòî÷íèê: Ruse24.bg 14:11 / 26.06.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Burgas24.bg
41 ãîäèíè æèâÿõ ùàñòëèâî ñúñ ñúïðóãàòà ñè Áîíêà, òÿ áåøå ïúðâàòà ìè ëþáîâ è ìîÿòà íàé-ãîëÿìà ïîäêðåïà! Îòãëåäàõìå äâå ïðåêðàñíè äåöà, êîèòî íè äàðèõà ñ âíóöè. Âìåñòî äà èì ñå ðàäâàìå, òÿ ñè îòèäå òèõîìúëêîì, ñàìî çà 24 ÷àñà - îòâëå÷åíà è óìúðòâåíà îò åäèí ëåêàð.

Òàêà çàïî÷âà ðàçêàçà ñè Èâàí Êîëåâ îò áóðãàñêèÿ æ.ê. "Ìåäåí ðóäíèê". Òîé ñå ñâúðçà ñ Burgas24.bg, íå ñàìî äà èçïëà÷å áåçãðàíè÷íàòà ñè ìúêà, íî è äà ïîòúðñè ñïðàâåäëèâîñò çà çàãóáàòà íà íàé-áëèçêèÿ ñè ÷îâåê. Ïî âðåìå íà öåëèÿ íè ðàçãîâîð Èâàí ñ íåæíîñò íàðè÷à ïî÷èíàëàòà ñè ñúïðóãà "ìîÿòà Áîíáîíà" è òðóäíî ñäúðæà ñúëçèòå ñè.

Â êðàÿ íà íîåìâðè, 2016-à ãîäèíà ñúïðóãàòà ìó Áîíêà Êîëåâà å äèàãíîñòèöèðàíà ñ òóìîð íà äåáåëîòî ÷åðâî. Íà 2-è äåêåìâðè å ïðèåòà â "Ëàéô Õîñïèòàë" è òðè äíè ïî-êúñíî å îïåðèðàíà îò äîêòîð Çäðàâêî Äèìèòðîâ.

"Èçïèñàõà ÿ íà 15-è äåêåìâðè. Òóìîðúò áåøå îòñòðàíåí, íî èìàøå íåùî íåðåäíî. Áåç äà íè äàâàò íèêàêâà èíôîðìàöèÿ, íÿêîëêî äíè ïðåäè äà ÿ èçïèøàò, äîêòîðúò ïðåä ìåí îáâèíè åäíà ñåñòðà, ÷å áèëà çàáðàâèëà äðåíàæà. Ñëåä 15 äíè òîé êàçà, ÷å íÿìà ïîâå÷å àíãàæèìåíòè, íî òÿ ñïðÿ äà ñå õðàíè è êîëàáèðà âå÷åðòà íà 13 ÿíóàðè. Ñóòðèíòà èçâèêàõ ñïåøíà ïîìîù è ÿ çàêàðàõìå â ÓÌÁÀË-Áóðãàñ. Ñëåä äâà ÷àñà â øîêîâà çàëà áåøå ïðèåòà ïî ñïåøíîñò çà îïåðàöèÿ çàðàäè ÷ðåâíà íåïðîõîäèìîñò, òúé êàòî èìàëà ïðåïëèòàíå", ðàçêàçâà ïî÷åðíåíèÿò ìúæ.

Ïî äóìèòå ìó, åäíà îò ìåäèöèíñêèòå ñåñòðè ðàçãîâàðÿëà ïî òåëåôîíà ñ ä-ð Äèìèòðîâ, ñëåä êîåòî òîé èçíåíàäâàùî ñå ïîÿâèë â ÓÌÁÀË-Áóðãàñ è íàñòîÿë îòíîâî äà îïåðèðà Áîíêà.

"Çàïî÷íàõà äà ìå óáåæäàâàò è àç - îò ñòðàõ äà íå ÿ èçòúðâåì, äàäîõ ñúãëàñèåòî ñè äà ÿ ïðåõâúðëèì â "Ëàéô Õîñïèòàë". Êîãàòî îòèäîõìå, íÿìàøå ëåêàðñêè åêèï, áÿõìå ñàìî àç, ñúïðóãàòà ìè è øîôüîðúò íà ëèíåéêàòà. Àíåñòåçèîëîæêàòà ìè êàçà - âçåõìå ðåøåíèå äà íå ÿ îïåðèðàìå. Äîêòîð Äèìèòðîâ ñè áåøå îòèøúë è àç ïîìèñëèõ, ÷å ùå ÿ îïåðèðàò íà ñëåäâàùèÿ äåí, íî ìè ðàçïîðåäèõà ñëåäâàùèòå 24 ÷àñà äà íå ñå âðúùàì. Îòèäîõ íà ñëåäâàùèÿ äåí, íî çàâàðèõ Áîíêà, êàêòî ÿ áÿõ îñòàâèë, à äâå ñàíèòàðêè ìè îáÿñíèõà, ÷å ïðåç íîùòà å áóéñòâàëà, íî òå ñà ÿ íàòèñêàëè", ñïîìíÿ ñè Èâàí.

Âúïðåêè óâåùàíèÿòà íà õèðóðãà, æåíàòà íå å îïåðèðàíà ïîâòîðíî è íà ñëåäâàùàòà âå÷åð óìèðà. Ñúïðóãúò è ðàçáèðà íîâèíàòà ïî âúçìîæíî íàé-áåçñúðäå÷íèÿ è æåñòîê íà÷èí.

"Íà ñóòðèíòà ïàçà÷úò íà áîëíèöàòà ìè çâúííà ñ äóìèòå - àéäå èäâàé, òÿ óìðÿ. Æåíà ìè å ÷àêàëà ïîìîù, à àç èçïúëíÿâàõ ðàçïîðåæäàíèÿòà íà ëåêàðÿ, êîéòî ñå å êðèåë â òàÿ ìàëêà áîëíè÷êà. Òîâà ìè å íàé-ãîëåìèÿò ãðÿõ, íèêîãà íÿìà äà ñè ãî ïðîñòÿ. Äàäîõ ñúãëàñèå, çàùîòî áÿõ òîëêîâà èçïëàøåí è íå îñúçíàâàõ êàêâî ñòàâà, à òîé å ïðåñìåòíàë âñè÷êî. Öåëòà ìó áåøå äà íå ÿ îòâîðÿò è äà âèäÿò âúòðå äðåíàæèòå. Òðè äíè ïî-êúñíî òîé íàé-õëàäíîêðúâíî ìè êàçà - äà íå ñè ìè ÿ äàâàë, äà íå ñè ïîäïèñâàë", ðàçêàçâà ïðåç ñúëçè âäîâåöúò. Òîé å ñèãíàëèçèðàë ïðîêóðàòóðàòà, íàïèñàë å äåñåòêè æàëáè äî ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî.

Öåëèÿ ðàçêàç íà Èâàí Êîëåâ, èçïúëíåí ñ óæàñÿâàùè ïîäðîáíîñòè, ãëåäàéòå â ïðèêà÷åíîòî âèäåî!










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Â Áóðãàñ íàé-äîáðèòå ëåêàðè ñà ïàòîëîçèòå.Ñëåä êàòî òå ðàçïîðÿò, âåäíàãà ðàçáèðàò êàêâî å ñòàíàëî.Å íå âèíàãè ðàçáåðàò, íî â 40% ñëó÷àèòå ðàçáèðàò.Íà äðóãèòå èçîáùî íå èì ïóêà äàëè ùå óìðåø èëè ùå æèâååø.Íà ïàöèåíòà ñå ãëåäà êàòî íà ÷îâåê îò êîéòî òðÿáâà äà èçòðúñêàø ïàðè.Àêî íÿìà ïàðè, êó÷åòà ãî ÿëè.Òî îòíîøåíèåòî è ñ äðóãèòå ñ ïàðèòå å çàùîòî, íà â íà÷àëîòî äîêàòî ïðèáåðàò ïàðèòå ñå ïðàâÿò íà âåæëèâè è äîáðå ëåêàðè.Ñëåä êàòî ïðèáåðàò ïàðèòå, ïîâå÷å íå èì äðåìå ñà íèùî è ëúæàò çäðàâàòà.
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Â Áúëãàðèÿ äîáðè ëåêàðè íå îñòàíàõà,98 ïðîöåíòà ñà íåêàäúðíèöè îò êîèòî äàæå è àç èíæåíåðúò ðàçáèðàì ïîâå÷å îò òÿõ!!! Àêî ñå íàëîæè äà îïåðèðàì àç ëàèêúò ùå ñå ïðåäñòàâÿ ìíîãî ïî-äîáðå îò 98 ïðîöåíòà îò íàøèòå ïèøìàí ëåêàðè íåêàäúðíèöè! Ìîæå è äà èìà 2 ïðîöåíòà ÷èòàâè,íî êàêòî ñå êàçâà - ïîêðàé ñóõîòî ãîðè è ìîêðîòî !!! Ñúæàëÿâàì !!!
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Â ÁÃ âèíàãè óìðåëèÿò å âèíîâåí ðŸ˜¢ Äîðè è àóòîïñèÿ /êúäåòî ùåøå äà ñå âèäè äðåíàæà/ äà è áÿõà íàïðàâèëè, ñðåùó ñîëèäíà ñóìè÷êà îò ëåêàðÿ êîéòî å îïåðèðàë æåíàòà, ùåøå äà ïèøå, ÷å å ïî÷èíàëà îò ðàçñåéêè íà êàðöåíîìà ðŸ˜¢
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Ëåëååå,êîëêî òúæíî ìè ñòàíà.ðŸ˜¿ðŸ˜¿ðŸ˜¿Áîã çàáàâÿ ,íî íå çàáðàâÿ.Ðàíî èëè êúñíî ùå ñè ïîëó÷è çàñëóæåíîòî.Âñè÷êî â òîçè æèâîò ñå âðúùà è òî íà íàé-ìèëîòî.
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Íå ñå îïëàêâàé, à õîäè è ãî èç÷èñòè òîÿ áîêëóê!!
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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