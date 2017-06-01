Ãàâðà! Àãðåñèâíèÿò Òîäîð ñå ðàçìèíà ñ àðåñòà, ñòðàäàë îò áîëíî ñúðöå

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Òàçè âå÷åð â 20:30 ÷àñà èçòè÷àò 72 ÷àñà îò íåãîâîòî çàäúðæàíå è àãðåñèâíèÿò ìëàäåæ ùå áúäå ïóñíàò íà ñâîáîäà.
Ñïîðåä òâúðäåíèÿòà íà íåãîâèÿ àäâîêàò Âåñåëèíà Âàñèëåâà, 21-ãîäèøíèÿò ìúæ ñòðàäàë îò áîëíî ñúðöå. Þðèñòêàòà ïðåäñòàâè åïèêðèçà îò ñòîëè÷íàòà áîëíèöà "Ñâåòà Åêàòåðèíà", à ñúäèÿ Ïåòðîâ íàçíà÷è ñúäåáíî-ìåäèöèíñêà åêñïåðòèçà, êîÿòî äà óñòàíîâè çäðàâîñëîâíîòî ñúñòîÿíèå íà Òîäîð.
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