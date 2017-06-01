Ãàâðà! Àãðåñèâíèÿò Òîäîð ñå ðàçìèíà ñ àðåñòà, ñòðàäàë îò áîëíî ñúðöå

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Èçòî÷íèê: Ruse24.bg 16:35 / 29.06.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Òîäîð å Áúëãàðèí íàëè íå å öèãàíèí èëè ???
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Àõ ãîðêèÿò, èìàë áîëíî ñúð÷èöå. Æèâ äà ãî îæàëèø. Ïëà÷à.
Aíîíèìåí
ïðåäè 1 ÷. è 28 ìèí.
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Íÿìà áîëíî ñúðöå,à áîëåí ìîçúê.Áîëíè ñà è ñåèðäæèèòå ,êîèòî ãëåäàõà ,à íå ìó íàáèõà íÿêîëêî òóïàíèêà â ãíóñíàòà ìóöóíà.Òðÿáâàøå äà ãî õâàíàò è äà ìó íà÷óïÿò èçâðàòåíàòà ìóöóíà ,ïúê ïîñëå íåêà ãè ñúäè íÿêîé.
Aíîíèìåí
ïðåäè 1 ÷. è 58 ìèí.
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Ñìåøíèêà ñòðàäà îò áîëåí àíóñ, íå ìîæå äà ïîåìà ïîâå÷å ....
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Åì íîðìàëíî îò àíôåòèòå òè ïðèïàòêâà ïúðâî ñúðöåòî - Òàòè è äåäî êàò ïîìèãíàò ñòàâà
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Ååååõ ÏÀÐÀÒÀÀÀÀÀ ÎÏÐÀÂß ÍÅÙÀÒÀÀÀÀ
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Èëè äÿäêî ìó ñè å ïëàòèë çà âíó÷åòî.
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Äà ìó ãî íàïðàñêàò â àíóñà ùå ìó ìèíå ñúð÷èöåòî ðŸ˜…
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Â ïîñëåäíî âðåìå âñè÷êè ïðåñòúïíèöè ñòàíàõà áîëíè, íåóðàâíîâåñåíè, ïîä âúçäåéñòâèåòî íà îïèàòè è ò.í. Çàêðèâàé ñìåøíàòà äúðæàâà!
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Àêòóàëíè òåìè
Äóíàâ ñðåùó Èðòèø â Ëèãà Åâðîïà
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