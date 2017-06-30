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|Същински ад: Нажежено до червено днес в Русе!
Кодът е в сила за областите Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Силистра, Шумен, Сливен, Ямбол, Хасково, Стара Загора, Пловдив и Пазарджик. Ще бъде много горещо с максимални температури 41°-44°C.
В останалите области от страната е в сила "оранжев" код за екстремно високи температури. В областите Видин, Софийска област, София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, Смолян, Кърджали, Бургас, Варна и Добрич ще бъде много горещо с максимални температури 38°-41°C. По морския бряг - 32°-35°C.
Коментари (1)
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преди 6 ч. и 17 мин.
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