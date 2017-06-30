Åäèí îò çàäúðæàíèòå â Àñåíîâãðàä ïðîïîâÿäâàë ðàäèêàëåí èñëÿì

Åäèí îò çàäúðæàíèòå çàðàäè íàïàäåíèåòî â Àñåíîâãðàä, å õîäæà Ñòåôàí Äèìèòðîâ, ïîçíàò â ðîìñêàòà ìàõàëà êàòî Òåôèê, ñúîáùàâà bTV.
© Plovdiv24.bg
Òîé å ïðèáëèæåí íà èìàìà îò Ïàçàðäæèê Àõìåä Ìóñà, è ïðåäè ãîäèíè áåøå çàäúðæàí çàåäíî ñ íåãî çà ïðîïîâÿäâàíå íà ðàäèêàëåí èñëÿì. Äèìèòðîâ áåøå îáâèíåí, ÷å ïî âðåìå íà ðåëèãèîçíî øåñòâèå å íîñåë çíàìåíà ñ ëîãîòî íà "Èñëÿìñêà äúðæàâà".
Äåëîòî îùå íå å ïðèêëþ÷èëî, à õîäæàòà áèë ïóñíàò ïîä ãàðàíöèÿ. Ñúïðóãàòà ìó Àíêà òâúðäè, ÷å ó÷àñòâàë â ñáëúñúöèòå â ïîíåäåëíèê, çà äà ïîìîãíå íà ïëåìåííèêà ñè, êîéòî áèë íàïàäíàò.
"Áåç íèùî ãî çàäúðæàõà. Õè÷ âèíà íÿìà. Áîëåí å", îáÿñíè ïðåä êàìåðàòà íè òÿ.
Äîïðåäè äíè õîäæàòà ïðîïîâÿäâàë â êúùà, êîÿòî å òðóäíî îòêðèâàåìà è îòâúí ïî íèùî íå ëè÷è, ÷å å ìîëèòâåí äîì.
Ñïîðåä ïðèÿòåëèòå íà Òåôèê â ïîñëåäíèòå äíè îáà÷å óìèøëåíî ñå ïðîâîêèðà íàïðåæåíèå.
Æàíäàðìåðèÿòà è äíåñ îñòàíà äà ïàçè âõîäîâåòå êúì ðîìñêàòà ìàõàëàòà íà Àñåíîâãðàä. Òàçè âå÷åð æèòåëèòå íà ãðàäà èçëèçàò íà ïîðåäåí ïðîòåñò ñëåä íàïàäåíèåòî íàä äåöà ñïîðòèñòè.