Ïðîòåñòèðàùèòå ïðåìèíàâàò ïðåç ïîëèöåéñêè êîðäîí, áåç ëè÷íè êàðòè íå ïóñêàò íà ïðîòåñòà

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Èçòî÷íèê: Ruse24.bg 19:54 / 02.07.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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îôôô òóðöè....öèãàíè... âñå ñúùèòå îòïàäúöè....âå÷å ñúì ñèãóðåí ÷å îò àíàëåí ñåêñ ñå çàáðåìåíÿâà :) Mehtin å æèâîòî äîêàçàòåëñòâî :) õàõàõà :) õîäè ñè â ÀÍÀÄÎËÀ áðå ñåëòàê :)
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