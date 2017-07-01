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Велосипедист се забля и се блъсна в паркирана кола, счупи си носа
Източник: Ruse24.bg 11:04 / 19.07.2017 Отпечатай Изпрати
© Ruse24.bg
Около 12:30 часа вчера на ул."Страцин" в гр.Благоевград, 33-годишен велосипедист от гр.Благоевград, движейки се към ул."Д.Груев", поради отвличане на вниманието, губи контрол над велосипеда и се удря в паркиран от дясно на пътното платно лек автомобил "Тойота". В резултат на инцидента е пострадал велосипедистът, който е с фрактура на носа, охлузвания на лицето и дясната ръка.









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Aнонимен
преди 2 ч. и 53 мин.
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Ами сега освен да задържат собственика на автомобила за 24 часа и да му вземат проба за алкохол, нали така се прави по приницп?
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