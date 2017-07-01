Велосипедист се забля и се блъсна в паркирана кола, счупи си носа

© Ruse24.bg Около 12:30 часа вчера на ул."Страцин" в гр.Благоевград, 33-годишен велосипедист от гр.Благоевград, движейки се към ул."Д.Груев", поради отвличане на вниманието, губи контрол над велосипеда и се удря в паркиран от дясно на пътното платно лек автомобил "Тойота". В резултат на инцидента е пострадал велосипедистът, който е с фрактура на носа, охлузвания на лицето и дясната ръка.