Îðõàí Ìóðàä çàùèòè äúùåðÿ ñè, íàøóìÿëà ñúñ ñîôò ïîðíî "ìóçèêàëåí" êëèï

Ïîïôîëê èçïúëíèòåëÿò Îðõàí Ìóðàä çàùèòè 14-ãîäèøíàòà ñè äúùåðÿ Ñóçè ñëåä ñêàíäàëíîòî âèäåî êúì íåéíà ïåñåí, êîåòî ïðåäèçâèêà ìíîæåñòâî êîìåíòàðè â ñîöèàëíèòå ìðåæè.
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Ìíîçèíà ñà íà ìíåíèå, ÷å âèçèÿòà è ïîâåäåíèåòî é â êëèïà íå îòèâàò íà âúçðàñòòà é.
Ñóçè è áàùà é îáà÷å èçòúêíàõà, ÷å â êëèïà òÿ èãðàå ðîëÿ.
"Âñè÷êî å êëèï, âñè÷êî å ôèëì, âñè÷êî å ðîëÿ. Íà ôîíà íà ïîâå÷å îò 1 ìèëèîí ãëåäàíèÿ 200-300 õåéòúðñêè êîìåíòàðà êàêâî îçíà÷àâàò? Â æèâîòà å ñúâñåì äðóã ÷îâåê", ïîä÷åðòà Îðõàí Ìóðàä â ïðåäàâàíåòî "Òàçè íåäåëÿ" ïî bTV.
Òîé îòáåëÿçà, ÷å å çàïîçíàò ñúñ ñúäúðæàíèåòî íà êëèïà, è çíàå, ÷å â íåãî èìà "òóúðêâàíèÿ è òîâà, êîåòî ñå ïðàâè â ïî÷òè âñè÷êè êëèïîâå è ïåñíè êàêòî íà çàïàäíèòå èçïúëíèòåëè, òàêà è íà áúëãàðñêèòå, çàùîòî íèå ñìå áëåäî ïîäîáèå è îãëåäàëî íà òîâà, êîåòî ñå ñëó÷âà â èñòèíñêèÿ øîóáèçíåñ".
"Ñóçè ðàáîòè èçêëþ÷èòåëíî íåçàâèñèìî îò ìåí. Òÿ íå ñå ñúîáðàçÿâà äîðè è ñ ìîèòå ìóçèêàëíè ñúâåòè, çà ñúæàëåíèå. Ìîÿò ñúâåò çà â áúäåùå å äà ðàç÷èòà íà ìîÿ ìóçèêàëåí êàïàöèòåò è äà ðàáîòèì çàåäíî ïî îòíîøåíèå íà òåêñòîâå è íà âñè÷êî", ïîä÷åðòà Îðõàí Ìóðàä.
Íà ñâîé ðåä Ñóçè ïîä÷åðòà, ÷å íå ÷åòå êîìåíòàðèòå çà ñåáå ñè â èíòåðíåò. "Èìàì ìíîãî ïî-âàæíè ðàáîòè îò òîâà äà ÷åòà êîìåíòàðè è äà ñå âëèÿÿ îò íå÷èå ìíåíèå", îòáåëÿçà òÿ. "Â êëèïà ñúì àðòèñò, èãðàÿ ðîëÿ", ïîä÷åðòà 14-ãîäèøíàòà èçïúëíèòåëêà.
"Â ó÷èëèùåòî, êîåòî ñúì ó÷èëà äîñåãà, ìè ñå êåôÿò, ïîçäðàâèõà ìå ëè÷íî è äîñòà ñå ðàäâàò, êàçà Ñóçè, êàòî áàùà é äîïúëíè, ÷å ìíîãî èçïúëíèòåëè ñúùî ñà ÿ ïîçäðàâèëè çà ïåñåíòà.
"Òàêà ñå ïðàâè - çà äà ñòàíå èçâåñòåí ÷îâåê â Áúëãàðèÿ, äàæå è ïî ñâåòà, òðúãâàø ñ ïðîâîêàöèÿ. Êàòî íàëîæèø èìåòî ñè, àêî ðåøèø, ìîæå äà çàïî÷íåø äà âúçïèòàâàø", êàòåãîðè÷åí áåøå Îðõàí Ìóðàä.
"Öåëèÿò ïðîáëåì íà äúðæàâàòà å, ÷å Îðõàí Ìóðàä íå ìîæå äà âèäè äúùåðÿ ìó êàêâî ïðàâè ëè? Ñ êàêâî êëèïúò å ïî-ñêàíäàëåí îò êëèïîâåòå íà äðóãèòå èçïúëíèòåëè â òîçè æàíð", ïîïèòà òîé.
Ïî äóìèòå ìó è ìåäèèòå ñà âèíîâíè çà íàëàãàíåòî íà òîçè ñòèë íà ðàáîòà, îñîáåíî â ìëàäåæêèÿ æàíð.
"Ïðîâîêàöèÿòà å åäèíñòâåíèÿò íà÷èí äà ñòàíåø èçâåñòåí, ñëåä êîåòî âå÷å äà ïðàâèø õóáàâè íåùà", ïîâòîðè òîé.
"Àç íå ñúì âúçïèòàòåë, íå âúçïèòàâàì íå÷èè äåöà, ïî-ñêîðî ãî ïðàâÿ, çàùîòî òàêà ñà ìè êàçàëè, òàì ñúì àðòèñò. Êîéòî ìå ïîçíàâà, çíàå, ÷å íå ñúì äèâàòà ñêàíäàëíà ëè÷íîñò. Àç ñúì êðîòêî ìîìè÷å, êîåòî óñïÿâà è ñè ïîñòèãà öåëèòå ñ äîñòà òðóä è îãðîìíî æåëàíèå", ïîñî÷è è Ñóçè.
Áàùà é ÿ îïèñà êàòî ïðåêðàñíî, óìíî, êóëòóðíî è òàëàíòëèâî äåòå, êîåòî å ó÷àñòâàëî â ìíîãî áëàãîòâîðèòåëíè èíèöèàòèâè.
Ñóçè áåøå êàòåãîðè÷íà, ÷å íÿìà êîðåêöèè ïî ñåáå ñè, à áàùà é èçòúêíà, ÷å é çàáðàíÿâà è òàòóèðîâêè. Ìàéêàòà íà Ñóçè ñúùî õàðåñàëà êëèïà.
Èäîëè íÿìàì, ïðèçíà äúùåðÿòà íà Îðõàí Ìóðàä. Ðàçêðè îùå, ÷å ñå âúçõèùàâà íà Ðèàíà, Áèîíñå è Øàêèðà, õàðåñâà è Ãåðè Íèêîë, êîÿòî ñúùî ÿ ïîçäðàâèëà çà ïåñåíòà.