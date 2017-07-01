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Åêøúí âúâ Âàðíà! Øîôüîð ïðåáè ñúñ ñîïà è âèíêåë ìúæ â çàäðúñòâàíå
Èçòî÷íèê: Ruse24.bg 10:19 / 25.07.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Ôåéñáóê
Çà ôðàïèðàù ñëó÷àé íà àãðåñèÿ íà ïúòÿ ñïîäåëè ÷èòàòåë íà Varna24.bg, ñòàíàë î÷åâèäåö íà ãðîçíàòà ñöåíà â÷åðà ïî áóë. "Âëàäèñëàâ Âàðíåí÷èê" ïîä ìîë Âàðíà.

Ìúæ íà ñðåäíà âúçðàñò, óïðàâëÿâàù ìàëúê êàìèîí ïîäîáåí íà òåçè, êîèòî ïðåâîçâàò äîãðàìà, å âëÿçúë â ðúêîïàøíà ñõâàòêà ñ ìúæ îò äðóã àâòîìîáèë, óïðàâëÿâàí îò æåíà. Äâàìàòà ìúæå ñà ñå ñáèëè îæåñòî÷åíî â çàäðúñòâàíå ìàëêî ñëåä 18.30 ÷àñà. 

"Áÿõà îêúðâàâåíè, ìèíàâàõ ñëó÷àéíî îò òàì è óñïÿõ äà ñíèìàì îòäàëå÷å ìúæúò îò êàìèîíà, êîéòî ïúðâîíà÷àëíî  áåøå âúîðúæåí ñ íÿêàêâà ñîïà. Ñëåä òîâà îòèäå âòîðè ïúò äî êàìèîíà è èçâàäè ìåòàëåí âèíêåë. Îòèäå îòíîâî äî äðóãèÿ àâòîìîáèë è âå÷å ïðåç ïðîçîðåöà ïðîäúëæè äà íàëàãà áÿñíî ìúæà, ñ êîéòî ïðåäè òîâà ñå áèõà. È äâàìàòà áÿõà â êðúâ. Áåøå ñòðàøíî è ãðîçíî. Íÿìàì ïðåäñòàâà êîå å ïðîâîêèðàëî òàçè àãðåñèÿ, íå âèäÿõ çàùî ñå ñáèõà è íå ðàçáðàõ êàêâî ñòàíà, íî íèêîé íå ñëåçå äà ñå íàìåñè. Òúé êàòî êîëîíàòà îò àâòîìîáèëè òðúãíà è àç ïðîäúëæèõ, çàòîâà íÿìàì ïðåäñòàâà êàê ñà ñå ðàçâèëè íåùàòà, íî îñòàíàõ ïîòðåñåí îò æåñòîêîñòòà è çëîáàòà, ñ êîÿòî ìúæúò îò êàìèîíà íàëàãàøå äðóãèÿò ìúæ ïðåç ïðîçîðåöà ñ ìåòàëíèÿ âèíêåë", ñïîäåëè î÷åâèäåöúò íà ìåëåòî. 

Òðåâîæåí å ôàêòúò, ÷å çà÷åñòÿâà àãðåñèÿòà íà ïúòÿ. Â÷åðà Varna24.bg âè èíôîðìèðà çà äðóã ôðàïèðàù ñëó÷àé, ïðè êîéòî øîôüîðè ñà ñè ðàçìåíÿëè îáèäè, íåïðèëè÷íè æåñòîâå è îòíîâî åäèí îò âîäà÷èòå å èçâàäèë áóõàëêà. Æåëàòåëíî å, àêî ñòàíåòå î÷åâèäåö íà ïîäîáíà àãðåñèÿ, çàñòðàøàâàùà æèâîòà è çäðàâåòî íà ó÷àñòíèöèòå â äâèæåíèåòî, íåçàáàâíî äà ñèãíàëèçèðàòå îðãàíèòå íà ðåäà. 









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Òå ÷å ñà òúïàíàðè è ñà ñå ñáèëè ìîãà äà ðàçáåðà, íî ñåèðà êîéòî ãëåäàò è ñíèìàò äðóãèòå å òúæåí, ÌÚÆÅ....èìà ðú÷íà ,äúðïà ñå è ñå ðàçòúðâàâàò ãåðîèòå, íî ......
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ÑÚÑ ÑÎÏÀ-ÃÀÃÀÓÇ ×ÎÁÀÍ.Ñ ÂÈÍÊÅË-ÌÎÆÅ ÁÈ ÎÒ ÏÅÐÍÈÊ.ÌÀØÀËÀ ÁÀÁÀÈÒÅÍÎ.ÍÎ ÍÅ ÇÀÁÐÀÂßÉ ×Å ÈÌÀ È Ñ ÏÎ ÐÎØÀÂÈ ÃÚÐÄÈ ÎÒ ÒÅÁ.ÒÎÃÀÂÀ ÑÒÀÂÀ ÑÒÐÀØÍÎ...ÌÚÊÀ ÌÎß.
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Òîâà ìè ïðèëè÷à íà ìàíãàëèòå ñàìîíàñòàíèëè ñå â åäíà îò èçîñòàâåíèòå êúùè äî êðúñòîâèùåòî.... Ïàëà÷ ãîëÿìà...ìèçåðèÿ... È íèêîé ñ ïðúñò íå ìîæå äà ãè ïèïíå... Ùå âêàðàò íÿêîé øîôüîð â çàòâîðà.... Ñàìî ìîëîòîâ ãè ñïàñÿâà!
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Äóíàâ - Áåðîå 24/07/17
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×åðíî ìîðå - Äóíàâ 28/07/17
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