"Óñìèâ÷èöà" âìåñòî "îòëè÷åí" ùå ïîëó÷àâàò ìàë÷óãàíèòå

Ïðîìÿíà â îöåíÿâàíåòî íà ó÷åíèöèòå â íà÷àëíèòå êëàñîâå. Îò òàçè ó÷åáíà ãîäèíà è âòîðîêëàñíèöèòå ùå ïîëó÷àâàò êàòî îöåíêè ñèìâîëè âìåñòî ÷èñëà. Çàäúëæèòåëíî ùå å çíàöèòå äà áúäàò ïåò.
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Ñïîðåä íàðåäáà íà îáðàçîâàòåëíîòî ìèíèñòåðñòâî îò ñåïòåìâðè ó÷åíèöèòå â ïúðâè è âòîðè êëàñ äî äóìè÷êàòà íà îöåíêàòà ñè òðÿáâà äà ïîëó÷àâàò è ñèìâîë - êàêúâ ùå å òîé, âñÿêî ó÷èëèùå ùå ðåøàâà ñàìî. À ñ íîâàòà ó÷åáíà ãîäèíà ùå èìà è îùå ïðîìåíè çà ó÷åíèöèòå è ó÷èòåëèòå.
Äîðè è ïðåç ëÿòîòî, êîéòî ó÷è, ùå ñïîëó÷è. Çàùîòî íà åñåí ó÷åíèöèòå ãè ÷àêàò ëþáèìèòå èì ïðåäìåòè.
Ïî âñè÷êè ïðåäìåòè ñïîðåä íîâèòå ïðàâèëà, êàêòî ïúðâîêëàñíèöèòå, òàêà è âòîðîêëàñíèöèòå âìåñòî "îòëè÷åí øåñò", ùå ïîëó÷àâàò "óñìèâ÷èöà".
Èäåÿòà íà îöåíêàòà ñ êàðòèíêà å äà íàïðàâè ïðåõîäà îò äåòñêàòà ãðàäèíà êúì îöåíÿâàíåòî â ïî-ãîðíèòå êëàñîâå ïî-ïëàâåí.
Òàêà, àêî íàïðèìåð ó÷åíèê ñå ìåñòè â äðóãî ó÷èëèùå, ùå èìà ñòàíäàðò - ñèìâîëúò íà êàêâà îöåíêà îòãîâàðÿ.
Ó÷èòåëèòå ïðèïîìíÿò îùå, ÷å îöåíêàòà å ñàìî èçðàç íà ïîêàçàíè çíàíèÿ. À ïî-ñúùåñòâåíîòî å äðóãî.
Îò ñëåäâàùàòà ó÷åáíà ãîäèíà îöåíêè-ðèñóíêè ùå ïîëó÷àâàò è òðåòîêëàñíèöèòå.
À îùå îò òàçè ó÷åíèöèòå, êîèòî ñà îòñúñòâàëè îò íàä åäíà ÷åòâúðò îò çàíÿòèÿòà, ùå èìàò ïðàâî äà ïîëó÷àò íå åäíà, à äâå äàòè çà èçïèò çà ñðî÷íà îöåíêà.
Ó÷èòåëèòå âå÷å íÿìà äà ñà äëúæíè äà ïèøàò ðåöåíçèÿ, êîãàòî äåöàòà ñà ðåøàâàëè òåñòîâå. Ðåöåíçèè îáà÷å ùå èìà ïðè èçïèòâàíèÿòà ñ îòâîðåíè âúïðîñè.