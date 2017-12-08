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|Ñïèïàõà ìàëêèòå ìóòðè, íàõëóëè ñ æåëåçíè ïàëêè â ñòîëè÷íà ãèìíàçèÿ!
Òîé ñúîáùè, ÷å ó÷èëèùåòî å îäîáðåíî çà çàêóïóâàíåòî íà òóðíèêåò ñèñòåìà, êîÿòî âúçïðåïÿòñòâà ñâîáîäíîòî âëèçàíå íà âúíøíè õîðà. "Âúïðîñ íà âðåìå å òÿ äà áúäå ïîñòàâåíà", äîáàâè Ðàäåâ. Åäíà îò âåðñèèòå, ïî êîèòî ðàáîòè ïîëèöèÿòà, å êîíôëèêò çàðàäè ìîìè÷å. "Åäâà ëè îõðàíèòåë ìîæå äà ñïðå ìëàäè ìîì÷åòà ñ ïàëêè. Íèå íå ìîæåì äà ñïðåì äåöàòà íà âõîäà, íî ìîæåì äà ïðåäïàçèì òåçè, êîèòî ñà âúòðå", êàçà ïñèõîëîãúò Ìëàäåí Âëàäèìèðîâ.
"Ïðåäñòàâåòå ñè, àêî òîçè ïðîáëåì ñå áåøå ñëó÷èë èçâúí ó÷èëèùåòî. Íàé-âåðîÿòíî áîÿò ùåøå äà áúäå ìíîãî ïî-òåæúê, à ìîæåøå äà èìà è äðóãè ïîñòðàäàëè", äîáàâè òîé. Â ó÷èëèùåòî ïðåäñòîÿò ðîäèòåëñêè ñðåùè, íà êîèòî ùå ñå ãîâîðè çà àãðåñèÿòà ñðåä äåöàòà è êàê ìîãàò äà ïîìîãíàò ðîäèòåëèòå. Ïðè èíöèäåíòà â ñãðàäàòà íà Ïðîôåñèîíàëíàòà ãèìíàçèÿ ïî ìåõàíî è åëåêòðîòåõíèêà â Ñîôèÿ íÿìà ïîñòðàäàëè. Îõðàíàòà íà òåõíèêóìà âåäíàãà å èçâèêàëà ïîëèöèÿ, íî äîêàòî òÿ ïðèñòèãíå ìàñêèðàíèòå óñïåëè äà èçáÿãàò.
Ðåâíèâè áîêñüîðè ñà íàõëóëè çàðàäè ó÷åíè÷êà ñ ìåòàëíè ïðúòè â ñòîëè÷íà ãèìíàçèÿ, èçäèðâàëè óõàæîðà ѝ Íàïàäàòåëèòå íå ñà ïîñÿãàëè íà íèêîãî, ñàìî ñà òúðñèëè âúïðîñíîòî ìîì÷å, êîåòî îáà÷å å áèëî äîáðå ïðèêðèòî è íå ñà óñïåëè äà ãî íàìåðÿò. Îñíîâíàòà âåðñèÿ å ëþáîâåí òðèúãúëíèê. Ïî äóìèòå íà î÷åâèäöè ìàñêèðàíèòå èçäèðâàëè ìëàäåæà, çàùîòî îáùóâàë ñ ïðèÿòåëêàòà íà åäèí îò äâàìàòà âúâ Ôåéñáóê.
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