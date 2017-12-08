Ñïèïàõà ìàëêèòå ìóòðè, íàõëóëè ñ æåëåçíè ïàëêè â ñòîëè÷íà ãèìíàçèÿ!

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Èçòî÷íèê: Ruse24.bg 11:16 / 08.12.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Íàïàäàòåëèòå ñà çàäúðæàíè, òå ñà äâàìà. Íà 18 ãîäèíè ñà, à åäèíèÿò å êðèìèíàëíî ïðîÿâåí - çà õóëèãàíñòâî. "Òîâà å ìàëêèÿò äÿâîë. Íåêà äà ñå ìîëèì äà íÿìàìå òàêèâà èíöèäåíòè. Ïðåïîðú÷âàì ðîäèòåëèòå, êàòî âèäÿò, ÷å äåòåòî èì èìà ïàëêà, äà ïîãîâîðÿò ñ íåãî", çàÿâè ïñèõîëîãúò Ìëàäåí Âëàäèìèðîâ ïðåä "Çäðàâåé, Áúëãàðèÿ". Ìúæåòå ñà áîêñüîðè, êàêòî è ìîì÷åòî, êîåòî òå òúðñèëè. "Íà áàçàòà íà äåëåãèðàíèòå îò÷åòè äèðåêòîðúò ðåøàâà êàêâà ùå å îõðàíàòà íà ó÷èëèùåòî", êàçà Êàìåí Ðàäåâ, ñòàðøè åêñïåðò â ÐÓÎ-Ñîôèÿ. 

Òîé ñúîáùè, ÷å ó÷èëèùåòî å îäîáðåíî çà çàêóïóâàíåòî íà òóðíèêåò ñèñòåìà, êîÿòî âúçïðåïÿòñòâà ñâîáîäíîòî âëèçàíå íà âúíøíè õîðà. "Âúïðîñ íà âðåìå å òÿ äà áúäå ïîñòàâåíà", äîáàâè Ðàäåâ. Åäíà îò âåðñèèòå, ïî êîèòî ðàáîòè ïîëèöèÿòà, å êîíôëèêò çàðàäè ìîìè÷å. "Åäâà ëè îõðàíèòåë ìîæå äà ñïðå ìëàäè ìîì÷åòà ñ ïàëêè. Íèå íå ìîæåì äà ñïðåì äåöàòà íà âõîäà, íî ìîæåì äà ïðåäïàçèì òåçè, êîèòî ñà âúòðå", êàçà ïñèõîëîãúò Ìëàäåí Âëàäèìèðîâ. 

"Ïðåäñòàâåòå ñè, àêî òîçè ïðîáëåì ñå áåøå ñëó÷èë èçâúí ó÷èëèùåòî. Íàé-âåðîÿòíî áîÿò ùåøå äà áúäå ìíîãî ïî-òåæúê, à ìîæåøå äà èìà è äðóãè ïîñòðàäàëè", äîáàâè òîé. Â ó÷èëèùåòî ïðåäñòîÿò ðîäèòåëñêè ñðåùè, íà êîèòî ùå ñå ãîâîðè çà àãðåñèÿòà ñðåä äåöàòà è êàê ìîãàò äà ïîìîãíàò ðîäèòåëèòå. Ïðè èíöèäåíòà â ñãðàäàòà íà Ïðîôåñèîíàëíàòà ãèìíàçèÿ ïî ìåõàíî è åëåêòðîòåõíèêà â Ñîôèÿ íÿìà ïîñòðàäàëè. Îõðàíàòà íà òåõíèêóìà âåäíàãà å èçâèêàëà ïîëèöèÿ, íî äîêàòî òÿ ïðèñòèãíå ìàñêèðàíèòå óñïåëè äà èçáÿãàò.  

Ðåâíèâè áîêñüîðè ñà íàõëóëè çàðàäè ó÷åíè÷êà ñ ìåòàëíè ïðúòè â ñòîëè÷íà ãèìíàçèÿ, èçäèðâàëè óõàæîðà ѝ Íàïàäàòåëèòå íå ñà ïîñÿãàëè íà íèêîãî, ñàìî ñà òúðñèëè âúïðîñíîòî ìîì÷å, êîåòî îáà÷å å áèëî äîáðå ïðèêðèòî è íå ñà óñïåëè äà ãî íàìåðÿò. Îñíîâíàòà âåðñèÿ å ëþáîâåí òðèúãúëíèê. Ïî äóìèòå íà î÷åâèäöè ìàñêèðàíèòå èçäèðâàëè ìëàäåæà, çàùîòî îáùóâàë ñ ïðèÿòåëêàòà íà åäèí îò äâàìàòà âúâ Ôåéñáóê.









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Òîâà íå å ëþáîâåí òðèúãúëíèê, à ÷åòèðèúãúëíèê - åäèí èçäèðâàí + äâàìà áèÿ÷è + åäíà ìàëêà .... = 4. ßâíî ìëàäèòå áîêñüîðè ñà êàòî öèãàíèòå - ñàìè íå ñìåÿò äà êèõíàò, êàòî ñà ïîâå÷å, ñà ïúðâè þíàöè ( áàáàèòè ). ÏÎÌÈßÐÈ
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Ìàëêèòå ìóòðè .... ñìÿõ Õàõàõàõàõ ! Ïî åäíà ïðàâà ëîïàòà è äâà øàìàðà è ïðåêëþ÷âàò ñ ôèëìèòå !!!! ðŸ˜‰
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