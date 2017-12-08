Ученик е в болница, изпил много ракия в междучасието, обещали му пари

© Ученик от Професионалната гимназия по туризъм "Асен Златаров" в Бургас е приет в болница, след като изпил голямо количество ракия в голямото междучасие. За случая потвърдиха за БТА от ръководството на гимназията. Деветокласникът, изпил алкохола, бил подтикнат от трима свои съученици, които му обещали пари. Ученикът е приет в болница, където му е оказана медицинска помощ. Директорът на гимназията Павлина Градишка каза, че ръководството и психолози работят по случая. Уточнява се кой каква вина има, ще се поканят на изслушване учениците и родителите, след това ще бъде свикан педагогически съвет.