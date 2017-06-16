Ñúêèëèéíèöè çâåðñêè ïðåáèõà èçðîäà Ñâåòîñëàâ, èçðèòàë ñòóäåíòêà â áåðëèíñêîòî ìåòðî

Áúëãàðèíúò Ñâåòîñëàâ Ñòîéêîâ, êîéòî èçëåæàâà ïðèñúäà îò 2 ãîäèíè è 11 ìåñåöà â íåìñêè çàòâîð çà íàïàäåíèåòî è ðèòàíåòî íà ìëàäà æåíà â áåðëèíñêîòî ìåòðî, å áèë ïðåáèò æåñòîêî îò ñúêèëèéíèöè â çàòâîðà "Õàéäåðèíã" êðàé Áåðëèí. Íîâèíàòà ñúîáùè ãåðìàíñêèÿò âåñòíèê "Áèëä" ñ ïîçîâàâàíå íà ñâîè èçòî÷íèöè, à îò ñëóæáàòà ïî çàòâîðèòå âñå îùå íå ñà ïîòâúðäèëè çà èíöèäåíòà. Ñòîéêîâ å íàñòàíåí â áîëíèöà.
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Èíöèäåíòúò å ñòàíàë â êîðïóñ 1 íà çàòâîðà, äîêàòî áúëãàðèíúò èç÷àêâàë âðåìåòî, ïðåç êîåòî èçëåæàâàùèòå ïðèñúäè ñå ñúïðîâîæäàò äî ìåñòàòà, êúäåòî ðàáîòÿò èëè äî äðóãè ñãðàäè íà "Õàéäåðèíã". Òîâà ïî ïðàâèëî ñà 10-èíà ñâîáîäíè ìèíóòè. Â òîâà âðåìå èìà âúçìîæíîñò çàòâîðíèöèòå äà ñå çàñåêàò ïî êîðèäîðèòå. Îò "Áèëä" ïîñî÷âàò, ÷å íÿìà èíôîðìàöèÿ äàëè Ñòîéêîâ å áèë ñúïðîâîæäàí îò ñëóæèòåëè íà çàòâîðà.
Ãåðìàíñêîòî èçäàíèå ïîñî÷âà ïèêàíòíàòà ïîäðîáíîñò, ÷å Ñâåòîñëàâ Ñòîéêîâ å áèë ïðåõâúðëåí â çàòâîðà "Õàéäåðèíã" îò çàòâîðà "Òåãåë", òúé êàòî â ïúðâîíà÷àëíîòî ìÿñòî, êúäåòî òðÿáâàëî äà èçòúðïè íàêàçàíèåòî ñè, íå ñå ÷óâñòâàë â áåçîïàñíîñò. Ïðåõâúðëÿíåòî ñòàíàëî òî÷íî, çà äà áúäå ãàðàíòèðàíà ñèãóðíîñòòà ìó. Ìåæäóâðåìåííî îáà÷å â íîâèÿ ìó "äîì" ñå ðàçíåñëà ìúëâàòà çà òîâà êàêúâ ñïåöèàëåí ïàíäèç÷èÿ ùå áúäå ïðåõâúðëåí.
Áúëãàðèíúò áåøå îñúäåí ïðåç þëè íà äâå ãîäèíè è 11 ìåñåöà çàòâîð çà îïàñíî íàïàäåíèå ñ íàíàñÿíå íà òåëåñíà ïîâðåäà, ñëåä êàòî ðèòíà â ãðúá ïî ñòúëáèòå â áåðëèíñêîòî ìåòðî íà 27 îêòîìâðè 2016 ã. 28-ãîäèøíà ñòóäåíòêà, à öÿëàòà ñëó÷êà áåøå çàñíåòà îò îõðàíèòåëíèòå êàìåðè íà æåëåçíèöàòà. Ïðåä "Áèëä" Ñåáàñòèàí Áðóêñ, ãîâîðèòåë íà áåðëèíñêèÿ ñåíàòîð ïî ïðàâîñúäèåòî Äèðê Áåðåíäò êàçàë, ÷å ùå ïðîó÷è èíöèäåíòà, êàòî îáÿñíèë â ïåòúê, ÷å äî ìîìåíòà íÿìà èíôîðìàöèÿ çà íåãî. Ñúîáùåíèÿòà çà òàêèâà èíöèäåíòè èäâàëè ïî-êúñíî â ñëó÷àèòå, êîãàòî ñå íàëàãà íàñòàíÿâàíå íà çàòâîðíèê â áîëíè÷íî çàâåäåíèå. Âåäíàãà ñëåä ïîáîÿ âñè÷êè çàäúðæàíè â çàòâîðà "Õàéäåðèíã" áèëè çàòâîðåíè îáðàòíî ïî êèëèèòå ñè.