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Ñúêèëèéíèöè çâåðñêè ïðåáèõà èçðîäà Ñâåòîñëàâ, èçðèòàë ñòóäåíòêà â áåðëèíñêîòî ìåòðî
Èçòî÷íèê: Àãåíöèÿ Ìîíèòîð 15:24 / 09.12.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Áúëãàðèíúò Ñâåòîñëàâ Ñòîéêîâ, êîéòî èçëåæàâà ïðèñúäà îò 2 ãîäèíè è 11 ìåñåöà â íåìñêè çàòâîð çà íàïàäåíèåòî è ðèòàíåòî íà ìëàäà æåíà â áåðëèíñêîòî ìåòðî, å áèë ïðåáèò æåñòîêî îò ñúêèëèéíèöè â çàòâîðà "Õàéäåðèíã" êðàé Áåðëèí. Íîâèíàòà ñúîáùè ãåðìàíñêèÿò âåñòíèê "Áèëä" ñ ïîçîâàâàíå íà ñâîè èçòî÷íèöè, à îò ñëóæáàòà ïî çàòâîðèòå âñå îùå íå ñà ïîòâúðäèëè çà èíöèäåíòà. Ñòîéêîâ å íàñòàíåí â áîëíèöà.
Èíöèäåíòúò å ñòàíàë â êîðïóñ 1 íà çàòâîðà, äîêàòî áúëãàðèíúò èç÷àêâàë âðåìåòî, ïðåç êîåòî èçëåæàâàùèòå ïðèñúäè ñå ñúïðîâîæäàò äî ìåñòàòà, êúäåòî ðàáîòÿò èëè äî äðóãè ñãðàäè íà "Õàéäåðèíã". Òîâà ïî ïðàâèëî ñà 10-èíà ñâîáîäíè ìèíóòè. Â òîâà âðåìå èìà âúçìîæíîñò çàòâîðíèöèòå äà ñå çàñåêàò ïî êîðèäîðèòå. Îò "Áèëä" ïîñî÷âàò, ÷å íÿìà èíôîðìàöèÿ äàëè Ñòîéêîâ å áèë ñúïðîâîæäàí îò ñëóæèòåëè íà çàòâîðà.

Ãåðìàíñêîòî èçäàíèå ïîñî÷âà ïèêàíòíàòà ïîäðîáíîñò, ÷å Ñâåòîñëàâ Ñòîéêîâ å áèë ïðåõâúðëåí â çàòâîðà "Õàéäåðèíã" îò çàòâîðà "Òåãåë", òúé êàòî â ïúðâîíà÷àëíîòî ìÿñòî, êúäåòî òðÿáâàëî äà èçòúðïè íàêàçàíèåòî ñè, íå ñå ÷óâñòâàë â áåçîïàñíîñò. Ïðåõâúðëÿíåòî ñòàíàëî òî÷íî, çà äà áúäå ãàðàíòèðàíà ñèãóðíîñòòà ìó. Ìåæäóâðåìåííî îáà÷å â íîâèÿ ìó "äîì" ñå ðàçíåñëà ìúëâàòà çà òîâà êàêúâ ñïåöèàëåí ïàíäèç÷èÿ ùå áúäå ïðåõâúðëåí.

Áúëãàðèíúò áåøå îñúäåí ïðåç þëè íà äâå ãîäèíè è 11 ìåñåöà çàòâîð çà îïàñíî íàïàäåíèå ñ íàíàñÿíå íà òåëåñíà ïîâðåäà, ñëåä êàòî ðèòíà â ãðúá ïî ñòúëáèòå â áåðëèíñêîòî ìåòðî íà 27 îêòîìâðè 2016 ã. 28-ãîäèøíà ñòóäåíòêà, à öÿëàòà ñëó÷êà áåøå çàñíåòà îò îõðàíèòåëíèòå êàìåðè íà æåëåçíèöàòà. Ïðåä "Áèëä" Ñåáàñòèàí Áðóêñ, ãîâîðèòåë íà áåðëèíñêèÿ ñåíàòîð ïî ïðàâîñúäèåòî Äèðê Áåðåíäò êàçàë, ÷å ùå ïðîó÷è èíöèäåíòà, êàòî îáÿñíèë â ïåòúê, ÷å äî ìîìåíòà íÿìà èíôîðìàöèÿ çà íåãî. Ñúîáùåíèÿòà çà òàêèâà èíöèäåíòè èäâàëè ïî-êúñíî â ñëó÷àèòå, êîãàòî ñå íàëàãà íàñòàíÿâàíå íà çàòâîðíèê â áîëíè÷íî çàâåäåíèå. Âåäíàãà ñëåä ïîáîÿ âñè÷êè çàäúðæàíè â çàòâîðà "Õàéäåðèíã" áèëè çàòâîðåíè îáðàòíî ïî êèëèèòå ñè.





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Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Òå íå îäîáðÿâàò òîçè íà÷èí íà íàñèëèå è ãî íàêàçâàò.Çàòâîðíèöè àìà Íåìñêè.Ñàìî Íåìåöè äà íè óïðàâÿâàò è ùå âëåçíåì â ÷àñ
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Åõ çàùî íÿìàìå íåìñêîòî ïðàâîñúäèå...â Ãåðìàíèÿ ãè õâàùàò, â Áúëãàðèÿ ãè ïóñêàò íà ñâîáîäà ñðåùó 2 áîíà. Çà ñïðàâêà ùå äàì øâåäà, êîéòî ðèòíà áúëãàðñêà æåíà â Ñëúí÷åâ áðÿã, êîéòî ñëåä òîâà áåøå îñâîáîäåí ïàê ñðåùó ïàðè. À òîçè ùå ñè ïîëó÷è òîâà êîåòî òðÿáâà. Äà ìó ñ÷óïÿò ãëàâàòà îò áîé.
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Jorge Diminov öèãàíèí å ....,áúëãàðñêè öèãàíèí. Ãåðìàíöèòå íàïðèìåð è íå ñàìî òå, íå ïðàâÿò è íå èñêàò äà ïðàâÿò ðàçëèêà â ïîíÿòèÿòà.
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Íèùî ëîøî íå ìó ñå å ñëó÷èëî!!!!!
Aíîíèìåí
ïðåäè 5 ÷. è 27 ìèí.
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êàêâîòî ñè íàäðîáèø,òîâà ùå ñúðáàø ! - íàðîäà ãî å êàçàë. à â ãåðìàíñêèÿ çàòâîð ïðîñòî ñà ãî ïðèëîæèëè.
ïðåäè 5 ÷. è 32 ìèí.
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Öèãàíèíà å ïîëó÷èë ïúðâè óðîê. Äà ñå íàäÿâàìå, ÷å íÿìà äà å ïîñëåäåí.....Àêî èìà íåãðè òàì, äà ñå ïîãðèæàò çà ìàíãàëà....
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Ñèëíî ñúì ðàçî÷àðîâàí ðŸ˜ž Î÷àêâàõ ïúðâî äà áåøå è ïîíå èçíàñèëåí, à òå ïúê ñàìî ñà ãî ìàëòðåòèðàëè. Äàíî ñëåäâàùèÿ ïúò äà ñè ïîïðàâÿò ãðåøêàòà äðàãèòå ìó ñúêèëèéíèöè.
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Ìåæäó òîâà êàê ñå èçðàçÿâà åëåêòðîííà ìåäèà è ðåäîâè ãðàæäàíèí èìà ãîëÿìà ðàçëèêà.Çà òîâà,÷å Ñâåòîñëàâ å íàðóøèë ïðàâèëàòà å â äðàíãîëíèêà,à è íàëè çíàåø,÷å çà âñè÷êî ñè èìà ïðè÷èíà.Çà ñúæàëåíèå íå å çàïèñàíî íà êàìåðàòà êàêâî ñå å ñëó÷èëî ïðåäè èíöèäåíòà.Äîêàòî øâåäà ðèòà áúëãàðêàòà â ãëàâà äîêàòî òÿ ðàáîòè àáñîëþòíî áåç íèêàêâà ïðîâîêàöèÿ îò íåéíà ñòðàíà.
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Òîâà å ñóïåð!Íî å òðÿáâàëî íå ñàìî äà ãî ïðåáèÿò à è äà ãî ñïóêàò îò ãðóïîâî èçíàñèëâàíå!!!È ïàê ùåøå äà ìó å ìàëêî.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
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Àêòóàëíè òåìè
Çèìà 2017/2018 ã.
Ñòóäåíòñêè ïðàçíèê
ÒÂ ñåçîí 2017/2018
Ïåò êîëè ñà óíèùîæåíè â Ïëîâäèâ
Íàïàäàòåëèòå â Áåðëèíñêîòî ìåòðî ñà áúëãàðè
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Ðóñå è ðåãèîíà.
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