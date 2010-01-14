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Ñúñòàâåí ìó å àêò çà íàðóøåíèå ïëþñ ïðîòîêîë çà ñúçäàäåíèòå ìàòåðèàëíè ùåòè ïî ôàñàäèòå íà êúùèòå. Èíöèäåíòúò å ñòàíàë îêîëî 4,00 ÷àñà. Îò ÌÂÐ îòðåñîõà òåõíè ñëóæèòåëè äà ñà ìàõàëè ïðåäíèÿ íîìåð íà ëåêèÿ àâòîìîáèë "Ôîëêñâàãåí Ãîëô", êàòî óòî÷íèõà, ÷å òîé å áèë íàìåðåí íà íÿêîëêî ìåòðà îò ìÿñòîòî íà ïðîèçøåñòâèåòî.
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