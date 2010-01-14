Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ðóñå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
Ìëàäåæ îò ñàòîâ÷àíñêî ñåëî ñ óìîïîìðà÷èòåëíîòî èçïúëíåíèå
Èçòî÷íèê: Ruse24.bg 17:17 / 11.12.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Ruse24.bg
âèæ ãàëåðèÿòà
21-ãîäèøåí ìëàäåæ îò ñåëî â îáùèíà Ñàòîâ÷à å àâòîðúò íà óìîïîìðà÷èòåëíîòî èçïúëíåíèå îò â÷åðà â Ñòàðèÿ ãðàä íà óëèöà "Ñòðúìíà". Òîâà ñúîáùèõà çà Plovdiv24.bg îò ïðåñöåíòúðà íà ïëîâäèâñêàòà ïîëèöèÿ. Îò èíñòèòóöèÿòà îáÿñíèõà îùå, ÷å íàé-âåðîÿòíî âîäà÷úò íå å áèë äîáðå çàïîçíàò ñ Ïëîâäèâ, èäâàéêè îò "Ïîíåäåëíèê ïàçàðà". 

Ñúñòàâåí ìó å àêò çà íàðóøåíèå ïëþñ ïðîòîêîë çà ñúçäàäåíèòå ìàòåðèàëíè ùåòè ïî ôàñàäèòå íà êúùèòå. Èíöèäåíòúò å ñòàíàë îêîëî 4,00 ÷àñà. Îò ÌÂÐ îòðåñîõà òåõíè ñëóæèòåëè äà ñà ìàõàëè ïðåäíèÿ íîìåð íà ëåêèÿ àâòîìîáèë "Ôîëêñâàãåí Ãîëô", êàòî óòî÷íèõà, ÷å òîé å áèë íàìåðåí íà íÿêîëêî ìåòðà îò ìÿñòîòî íà ïðîèçøåñòâèåòî.




Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 22
13.07.2010 »
24.03.2010 »
09.03.2010 »
23.02.2010 »
18.02.2010 »
14.01.2010 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/4 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
×àêàéòå ñåãà... äîñòúïà äî òàì íå áåøå ëè êîíòðîëèðàí ? Àêî íå å, òî íå òðÿáâà ëè äà å ? Êàòî íÿìà ðåä - èìà àíàðõèÿ è åé òàêèâà öúðâóëè â "4,00 ÷àñà".
ïðåäè 2 ÷. è 12 ìèí.
+2
 
 
Âíèìàâàéòå êîëåãè,äåáíàò âúðëè ïå÷åíåãè! Îò åëåíñêèòå áàëêàíè ñëèçàò ãîðäè òàëèáàíè :)
0
 
 
×èñòîêðúâíà ðîäîïñêà ïóìà
0
 
 
Êîëêî ïðîöåíòà ñà "äåáèëèòå" â Áúëãàðèÿ?
+1
 
 
Òîÿ ïîñò ìå êàðà äà ñúì óìîïîìðà÷åí
0
 
 
À , íå áå , ðîäåí å íà ïúïà íà Ïëîâäèâ !
+1
 
 
å*àòè òúïèÿ ñåëÿê.Èç÷åéçâàé íà ñåëî.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Äåêåìâðè 2017 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Àêòóàëíè òåìè
Èíöèäåíòè ñ Ôîëêñâàãåí Ãîëô
Ïúðâà ëèãà, ñåçîí 2017/2018
ÒÂ ñåçîí 2017/2018
Ñòóäåíòñêè ïðàçíèê
Çèìà 2017/2018 ã.
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Ðóñå è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Ðóñåíöè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2009 - 2016 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ruse24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Ruse24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà. Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Ruse24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: