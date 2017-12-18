Простреляният данъчен е бивш полицейски служител

© Простреляният в София данъчен е бивш полицейски служител, съобщи главният прокурор Сотир Цацаров. 43-годишният мъж бил уцелен с два куршума, които минали през предното стъкло на автомобила му. Той бил причакан на малка уличка, където колата му се движела с ниска скорост. "В момента лекарите се борят за живота му", уточни Цацаров.