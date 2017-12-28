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|Îò ïðîêóðàòóðàòà ïîòâúðäèõà: Ïîëèöåéñêèÿò áóñ, ïîìåë äâå êîëè, å ìèíàë íà ÷åðâåíî
Îêîëî 3 ÷àñà ðàíî òàçè ñóòðèí íà êðúñòîâèùåòî íà áóë. "Öàð Îñâîáîäèòåë" è áóë. "Îñìè Ïðèìîðñêè ïîëê" ïîëèöåéñêè ìèêðîáóñ "Ôîðä òðàíçèò", ïðåìèíàâàéêè íà ÷åðâåí ñèãíàë íà ñâåòîôàðíàòà óðåäáà, ñå áëúñêà â òàêñèìåòðîâ àâòîìîáèë "Ðåíî ìåãàí".
Îò óäàðà òàêñèòî ñå áëúñêà â äðóãà êîëà, êàòî ïðåìèíàâà ïðåç ðàçäåëèòåëíàòà ìàíòèíåëà. Ïðè èíöèäåíòà ñ êîíòóçíè íàðàíÿâàíèÿ ñà 47-ãîäèøíèÿò âîäà÷ íà ïîëèöåéñêèÿ àâòîìîáèë, 42-ãîäèøíèÿò âîäà÷ íà åäíîòî òàêñè è äâàìà ïúòíèöè.
Íàïðàâåíèòå ïðîáè çà àëêîõîë è íàðêîòèöè íà âîäà÷èòå íà àâòîìîáèëèòå â ïúòíîòî ïðîèçøåñòâèå ñà îòðèöàòåëíè.
Íàçíà÷åíè ñà åêñïåðòèçè, êîèòî ùå óñòàíîâÿò ñòåïåíòà íà òðàâìàòè÷íèòå óâðåæäàíèÿ íà âîäà÷èòå è ïúòíèöèòå, ïîñòðàäàëè â èíöèäåíòà, êàêòî è âèíîâíèÿò çà íàñòúïèëîòî ïúòíî-òðàíñïîðòíî ïðîèçøåñòâèå.
Êîìåíòàðè (4)
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íà 28.12.2017 ã.
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Aíîíèìåí
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íà 28.12.2017 ã.
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íà 28.12.2017 ã.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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