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Èçòî÷íèê: Ruse24.bg 13:54 / 28.12.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Îêîëî 3 ÷àñà ðàíî òàçè ñóòðèí íà êðúñòîâèùåòî íà áóë. "Öàð Îñâîáîäèòåë" è áóë. "Îñìè Ïðèìîðñêè ïîëê" ïîëèöåéñêè ìèêðîáóñ "Ôîðä òðàíçèò", ïðåìèíàâàéêè íà ÷åðâåí ñèãíàë íà ñâåòîôàðíàòà óðåäáà, ñå áëúñêà â òàêñèìåòðîâ àâòîìîáèë "Ðåíî ìåãàí".

Îò óäàðà òàêñèòî ñå áëúñêà â äðóãà êîëà, êàòî ïðåìèíàâà ïðåç ðàçäåëèòåëíàòà ìàíòèíåëà. Ïðè èíöèäåíòà ñ êîíòóçíè íàðàíÿâàíèÿ ñà 47-ãîäèøíèÿò âîäà÷ íà ïîëèöåéñêèÿ àâòîìîáèë, 42-ãîäèøíèÿò âîäà÷ íà åäíîòî òàêñè è äâàìà ïúòíèöè. 

Íàïðàâåíèòå ïðîáè çà àëêîõîë è íàðêîòèöè íà âîäà÷èòå íà àâòîìîáèëèòå â ïúòíîòî ïðîèçøåñòâèå ñà îòðèöàòåëíè. 

Íàçíà÷åíè ñà åêñïåðòèçè, êîèòî ùå óñòàíîâÿò ñòåïåíòà íà òðàâìàòè÷íèòå óâðåæäàíèÿ íà âîäà÷èòå è ïúòíèöèòå, ïîñòðàäàëè â èíöèäåíòà, êàêòî è âèíîâíèÿò çà íàñòúïèëîòî ïúòíî-òðàíñïîðòíî ïðîèçøåñòâèå.

 










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