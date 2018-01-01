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Öèíèçúì! ÍÀÏ ïóñíà äàíú÷íà äåêëàðàöèÿ çà óìðåëèòå
Èçòî÷íèê: Ruse24.bg 22:21 / 01.01.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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ÍÀÏ ïóñíà çà ïúðâè ïúò äàíú÷íà äåêëàðàöèÿ çà óìðåëèòå. Òàêà íàñëåäíèöèòå òðÿáâà äà äåêëàðèðàò ïîëó÷åíèòå ïðåç 2017-à äîõîäè íà ïî÷èíàëèòå ëèöà â ñúùèòå ñðîêîâå, êàêòî âñè÷êè îñòàíàëè äàíúêîïëàòöè - äî 30 àïðèë 2018 ã.

Òå òðÿáâà äà ïîïúëíÿò ñïåöèàëíà äàíú÷íà äåêëàðàöèÿ, êîÿòî å êà÷åíà íà ñàéòà íà ÍÀÏ çàåäíî ñ îáèêíîâåíàòà äàíú÷íà äåêëàðàöèÿ è ïðèëîæåíèÿòà çà ðàçëè÷íèòå âèäîâå äîõîäè. Âúâ ôîðìóëÿðà çà óìðåëèòå ñå ïîïúëâàò äîõîäèòå íà ïî÷èíàëîòî ëèöå äî äàòàòà íà ñìúðòòà ìó.

Ñðåä ïóáëèêóâàíèòå íà ñàéòà íà ÍÀÏ ôîðìóëÿðè èìà è ñïåöèàëíî ïðèëîæåíèå çà äàíú÷íè îáëåê÷åíèÿ. Â íåãî ñïåöèàëíà ÷àñò å îòäåëåíà è çà íîâèÿ âèä äàíú÷íî îáëåê÷åíèå, êîåòî ñå ïîëàãà ïðè èçâúðøâàíå íà áåçêàñîâè ïëàùàíèÿ.

Ïðàâî íà 1% îòñòúïêà, íî äî 500 ëåâà, èìàò ëèöàòà, êîèòî ïðåç 2017 ã. ñà ïîëó÷àâàëè 100% îò äîõîäèòå ñè ïî áàíêîâ ïúò.










Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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íà 01.01.2018 ã.
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×ÍÃ íà âñè÷êè,áúäåòå æèâè è çäðàâè ! ...î÷àêâàéòå îò ÍÀÏ îùå èçíåíàäè,åäíà îò òÿõ å èçèñêâàíå íà Êðúùåëíî ñâèäåòåëñòâî...íåçàâèñèìî äàëè ñè õðèñòèÿíèí ,,,èëè ìþñóëìàíèí ïî ðåëèãèÿ....Ïðîñòî åäíè ÷àíòàäæèè,äåòî ñè áàðàò îíåç ðàáîòè ïî öÿë äåí! À äàëè òå ñà íàé-ñòðèêòíèòå...èëè òå õè÷ ðóøâåòè íå âçåìàò..."ñàêúí äóìà äà íå ñòàâà". :) Òèõó,òèõó...äàí ÷óå á'àò Âè Áîéêî ! ;) ×å ùå íè ðàçãîíè ...ìàìèòå.
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Íå, íå å öèíèçúì... ÏÎÄÈÃÐÀÂÊÀ, ÃÀÂÐÀ è ñ ïî÷èíàëèòå è ñ ìúêàòà íà áëèçêèòå!!! Ïðèæèâå âñåêè ñè ïëàùà äàíúêà, èëè ùå íà÷èñëÿâàò è,, äàíúê ïî÷èíàë,,
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Ìè äà èäàò ïðè óìðåëèòå äà ñè âçåìàò äàíàöèòå ëèöõíî
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Âñè÷êè êîéòî ðàáîòÿò â ÍÀÏ ñà ïîëåçíè ñàìî ìúðòâè , ñàòàíè íà óïðàâëÿâàùèòå !!!!
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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