Ïîñëåäíèÿò ðàáîòåí äåí íà ìèíàëàòà ñåäìèöà - òî÷íî ïðåäè äúëãèÿ ïðàçíè÷åí óèêåíä, çàïî÷íà ñ íîâèíàòà çà îòêðèò òðóï äî Îáëàñòíà óïðàâà. Ïîñëåäâàõà ñïåêóëàöèè çà óáèòèÿ, êîéòî ñå îêàçà êðàäåöúò ðåöèäèâèñò Ãåîðãè Äæåâèçîâ - Ïëúõà, êàêòî è çà ìúæà, óáè ãî - ä-ð Èâàí Äèìèòðîâ, ñòðåëÿë, óæ çà äà çàùèòè ñåìåéñòâîòî ñè, äîêàòî êðàäåöúò è íåãîâ ñúó÷àñòíèê íàõëóâàëè â äîìà ìó ïîñðåä íîù.
Ñëåä êàòî ä-ð Äèìèòðîâ ïîïàäíà â àðåñòà, ïîñëåäâàõà äâà ìîùíè ïðîòåñòà ñ èñêàíå çà íåçàáàâíîòî ìó îñâîáîæäàâàíå. Òðè äíè êîìïåòåíòíèòå îðãàíè ìúë÷àõà, íà ñïåöèàëíà ïðåñêîíôåðåíöèÿ äíåñ îáà÷å èçíåñîõà âñè÷êè èçâåñòíè ôàêòè ïî ñëó÷àÿ.
Plovdiv24.bg ïðåäñòàâÿ ïúëåí çàïèñ íà áðèôèíãà, êàêòî è ðåçþìå íà âñè÷êî, èçíåñåíî íà íåãî.
"Òâúðäåøå ñå, ÷å êðàäåöúò (ïîñòðàäàëèÿò), êîéòî äåéñòâèòåëíî å êðàäåö è òîâà å ôàêò, å âëÿçúë â äîìà íà îáâèíÿåìèÿ â æèëèùåòî. Òâúðäåøå ñå, ÷å å èìàëî ñúó÷àñòíèê. Òâúðäåøå ñå, ÷å â æèëèùåòî ñà áèëè ñúïðóãàòà è äâåòå äåöà íà äîêòîðà. Òâúðäåøå ñå, ÷å îãíåñòðåëíîòî îðúæèå å áèëî ïðèòåæàíèå íà ñàìèÿ êðàäåö èëè íà íåãîâèÿ ñúó÷àñòíèê", çàïî÷íà îêðúæåí ïðîêóðîð Ðóìåí Ïîïîâ. Ñëåä ìíîæåñòâî ñëåäñòâåíè äåéíîñòè è ñëåä ðàçïèò íà ïîâå÷å îò 15 ñâèäåòåëè å óñòàíîâåíî:
Êúì ìîìåíòà íà èçâúðøåíèÿ îïèò çà êðàæáà îò ñòðàíà íà óáèòèÿ â æèëèùåòî íà âòîðèÿ åòàæ íå ñà áèëè íèòî ñúïðóãàòà, íèòî äâåòå äåöà íà Èâàí Äèìèòðîâ, ñåìåéñòâîòî íà äîêòîðà ñå å íàìèðàëî, à è ïîíàñòîÿùåì æèâåå, â Êðóìîâî. Òîçè ôàêò ñå óñòàíîâÿâà îò ïîêàçàíèÿòà íà Äèìèòðîâ, âêëþ÷èòåëíî ïðåä íåãîâèÿ àäâîêàò.
Âòîðè ôàêò - óáèòèÿò Äæåâèçîâ íå å èìàë ñúó÷àñòíèê. Îïèòàë ñå å äà êðàäå íå îò æèëèùåòî íà Äèìèòðîâ, à îò ãàðàæà, êîéòî ñå íàìèðà â äâîðà íà êîîïåðàöèÿòà.
Òðåòî - óñòàíîâåíî å êàòåãîðè÷íî, ÷å ñáëúñúêúò ìåæäó äâàìàòà è ïîñëåäâàëèòå èçñòðåëè ñà ñå ñëó÷èëè â äâîðà íà êîîïåðàöèÿòà, à íå â æèëèùåòî. Óñòàíîâåíî å ñúùî, ÷å ïðåäè òîâà äîêòîðúò áëèçî 30 ìèíóòè å íàáëþäàâàë ïðèãîòîâëåíèÿòà íà êðàæáàòà, áåç äà ñèãíàëèçèðà íà êîãîòî è äà å áèëî, âêëþ÷èòåëíî è íà ïðàâîîõðàíèòåëíèòå îðãàíè.
Ñëåä òîâà, âúîðúæåí ñ íåçàêîííî ïðèòåæàâàí ïèñòîëåò "Âàëòåð", å ñëÿçúë â äâîðà, çà äà "ïðåóñòàíîâè êðàæáàòà". Ïî ðàçêàçà íà ñàìèÿ Äèìèòðîâ, ïúðâî å èçâèêàë "Ñòîé, ïîëèöèÿ", ñòðåëÿë å ïðåäóïðåäèòåëíî è ñëåä òîâà å èçñòðåëÿë "öåëèÿ ïúëíèòåë".
"Íàïàäåíèåòî îáà÷å å ñòàíàëî äî ãàðàæà, èçñòðåëèòå ñà ïðåä âðàòàòà íà ãàðàæà, íà óëèöàòà, à íå â æèëèùåòî", ïîÿñíè Ðóìåí Ïîïîâ.
Ìåæäóâðåìåííî, êîãàòî Ïëúõà å ïîáÿãíàë, çàïî÷íàë äà çàìåðâà äîêòîðà ñ ïðåäìåòè.
"Íà òðè ïúòè å ïðîìåíÿíà âåðñèÿòà êàêâè ñà òåçè ïðåäìåòè - ìåòàëíà òðúáà, òàáåëà è íîæ", ðàçêàçà îùå ïðîêóðîð Ïîïîâ. Ñàìèÿò íîæ îáà÷å íå å áèë ïðèòåæàíèå íà êðàäåöà, â ïîñëåäñòâèå å îòêðèò â äîìà íà äîêòîðà - èçìèò îò êðúâòà.
Â êðàéíà ñìåòêà êðàäåöúò óñïÿâà äà èçìèíå 110 ìåòðà è ñå å ñêðèë äî àâòîìîáèëà, êúäåòî íà ñëåäâàùàòà ñóòðèí å îòêðèò è òðóïúò ìó. Ïðîñòðåëÿí å îò óïîð â ãúðäèòå, èçñòðåëúò å îòãîðå íàäîëó, òúé êàòî Äæåâèçîâ å áèë íèñúê - îêîëî 1,65, à äîêòîðúò áëèçî 2 ìåòðà, ðàçêàçà îêðúæíèÿò ïðîêóðîð. Ïðèáëèçèòåëíèÿò ÷àñ íà ñìúðòòà å 2 ñëåä ïîëóíîù.
Ñëåä èíöèäåíòà äîêòîðúò çâúíè íà äâàìà ñâîè ïðèÿòåëè, åäèíèÿò ìó ïîìàãà äà çàëè÷è è èçõâúðëè ñëåäèòå îò ìåñòîïðåñòúïëåíèåòî, äðóãèÿò ïúê èìà îòíîøåíèå êúì óêðèâàíå íà ïèñòîëåòà.
Çà âñè÷êî òîâà èìà ñâèäåòåëñêè ïîêàçàíèÿ è íà ïîìàãà÷à, è íà ñàìèÿ äîêòîð. Èìà è âèäåîçàïèñè, êîèòî ïîêàçâàò äåéñòâèÿòà ñëåä ñòðåëáàòà. Çàïèñè íà ñàìàòà ñòðåëáà âåñå îùå íå ñà ñå ïîÿâèëè, ìàêàð ÷å â ìîìåíòà ñå óñòàíîâÿâà èìà ëè èçòðèòè òàêèâà, çàùîòî äîêòîðúò å ïîìîëèë äâàìà äóøè, ïðèòåæàâàùè êàìåðè â ðàéîíà, äà èçòðèÿò çàïèñè íà ñóòðèíòà ñëåä óáèéñòâîòî.
Îñòàâà äà âèñè âúïðîñúò çàùî äîêòîðúò íå ñå å îáàäèë íà 112 ñëåä ñòðåëáàòà, ìàêàð ÷å å áèë ìîëåí èçðè÷íî è îò ïðèÿòåëÿ - ïîìàãà÷ è îò ëåëÿ ñè, êîÿòî å ñðåä ðàçïèòàíèòå ñâèäåòåëè. Äèìèòðîâ êàòåãîðè÷íî îòêàçàë.
Îñâåí âñè÷êî â äîìà ìó ñà íàìåðåíè è äðóãè áîåïðèïàñè, äúðæàíè áåç ðàçðåøåíèå - 17 ïàòðîíè, 16 áðîÿ çà "Ìàêàðîâ" è åäèí îò íåóñòàíîâåí êàëèáúð. Ñïðàâêà íàçàä âúâ âðåìåòî ïúê ïîêàçâà, ÷å ïî îòíîøåíèå íà ñòàðèòå îáèðè, æåðòâà íà êîèòî å ñòàíàëî ñåìåéñòâîòî, å èìàëî äâå ñòàðè äåëà çà êðàæáè îò ñúùèÿ òîçè çëîïîëó÷åí ãàðàæ, ïîñëåäíîòî îáà÷å å îò 2003 ãîäèíà.
Íàáëþäàâàùèÿò ïðîêóðîð Ãåîðãè Ïåíåâ ïúê êîìåíòèðà, ÷å äîêòîðúò, êîéòî "â ìîìåíòà å åäèí íàöèîíàëåí ãåðîé å èçâúðøèë ïðåñòúïëåíèå ïî ÷ë. 119 âúâ âðúçêà ñ ÷ë. 115 - ïðåâèøàâàíå ïðåäåëèòå íà íåèçáåæíà îòáðàíà, ùå ìó áúäå ïîâäèãíàòî è îáâèíåíèå ïî ÷ëåí 339 çà íåçàêîííî ïðèòåæàíèå íà ïàòðîíèòå è ïèñòîëåòà, ñ êîéòî å óáèë êðàäåöà". Äà ïúðâîòî ïðåñòúïëåíèå ñå ïðåäâèæäàò äî 5 ãîäèíè çàòâîð, à çà âòîðîòî îò 2 äî 8 ãîäèíè çàòâîð. Èâàí Äèìèòðîâ âå÷å å ñ ïðîìåíåíà ìÿðêà çà íåîòêëîíåíèå "ïîäïèñêà", çàùîòî íÿìà îïàñíîñò äà ñå óêðèå èëè èçâúðøè äðóãî ïðåñòúïëåíèå, ïîñî÷è îùå Ïåíåâ.